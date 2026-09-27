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'TO NIJE ISTINA'

Sindikat Čistoće demantira da su povećali zahtjeve

Piše HINA,
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Sindikat Čistoće demantira da su povećali zahtjeve
Radnici Čistoće čiste glavni gradski trg | Foto: ILUSTRACIJA/Sanjin Strukic/PIXSELL
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Predsjednik Sindikata Čistoće Mumin Hodžić naglasio je da su zahtjevi za povećanje osnovice plaće ostali isti, unatoč tvrdnjama iz Zagrebačkog holdinga

Predsjednik Sindikata komunalnih radnika i vozača Čistoće Mumin Hodžić demantirao je u nedjelju tvrdnju predsjednika Uprave Zagrebačkog holdinga Ivana Novakovića da su sindikati na jučerašnjem sastanku povećali zahtjev za rast osnovice plaće u Holdingu s 12 na 13 posto.

„Za ZET smo smanjili zahtjev s 15 na 13 posto za povećanje osnovice plaće, a za Zagrebački holding ostali smo na 12 posto i nismo povećali zahtjev na 13 posto“, rekao je Hodžić Hini.

Ocijenio je da se tvrdnjama o povećanju zahtjeva odgovornost za neuspjeh pregovora pokušava prebaciti na sindikate te ponovio da su predsjednici uprava Zagrebačkog holdinga i ZET-a na subotnji sastanak došli bez nove ponude.

Hodžić je već nakon subotnjeg sastanka Hini rekao da su sindikati smanjili postotak traženog povećanja osnovice plaće na 13 posto, kao i zahtjeve vezane uz naknade za noćni rad i drugu smjenu.

„Odustali smo od puno stvari i ne mislimo više odustati ni od čega, pogotovo što druga strana nema nikakav drugi prijedlog osim onoga što je iznijela“, rekao je jučer.

Na sastanku uprava Zagrebačkog holdinga i Zagrebačkog električnog tramvaja s predstavnicima reprezentativnih sindikata u subotu poslijepodne nije postignut dogovor, pa sindikati za ponedjeljak od 3,30 sati najavljuju štrajk kojim bi bili obustavljeni javni prijevoz u Zagrebu i dio komunalnih usluga.

Iz Zagrebačkog holdinga nakon sastanka priopćeno je da su sindikati postavili proširene zahtjeve u odnosu na one iznesene u postupku mirenja te da su za radnike Holdinga zatražili povećanje osnovice od 13 posto umjesto dotadašnjih 12 posto.

Novaković je novinarima rekao da su uprave bile iznenađene sindikalnom ponudom jer su sindikati, prema njegovim riječima, tražili više nego na kraju mirenja.

Sindikati ZET-a i Zagrebačkog holdinga ranije su tražili povećanje materijalnih prava radnika, odnosno plaća, za 19 posto te sklapanje kolektivnih ugovora na dulje razdoblje. Uprave su ponudile povećanje osnovice plaće za 4,5 posto.

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Komentari 3
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