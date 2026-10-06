Sindikat medicinskih sestara: Državni tajnik daje iskrivljenu sliku o njihovim plaćama

Hrvatski strukovni sindikat medicinskih sestara i tehničara ocijenio je u utorak kako izjava državnog tajnika Ministarstva rada Ivana Vidiša da su "plaće medicinskih sestara u posljednjih 10 godina rasle 164 posto" bez konteksta daje iskrivljenu sliku o njihovim plaćama.

U sindikatu ne osporavaju činjenicu da su plaće medicinskih sestara i medicinskih tehničara u proteklome desetljeću rasle, no taj je rast obuhvatio sve djelatnike u sustavu zdravstva, kao i cjelokupan sustav državne službe i javnih službi.

"Izdvajanje isključivo medicinskih sestara i medicinskih tehničara u političkim raspravama smatramo nekorektnim naročito u smislu prikazivanja nominalnog rasta od 164 % bez šireg konteksta jer navedeno daje iskrivljenu sliku o stvarnim primanjima i zanemaruje teške uvjete u kojima medicinske sestre i tehničari rade", navodi se u priopćenju sindikata.

Navode kako ta povećanja nisu dobivena odjednom niti su proizišla iz političke dobre volje, već su rezultat dugogodišnjeg i ustrajnog sindikalnog zalaganja.

"Unatoč tome, rad sestara i tehničara i dalje nije odgovarajuće valoriziran u odnosu na složenost i odgovornost njihova poziva. Rast troškova života, inflacija i opća gospodarska kretanja u velikoj su mjeri umanjili stvarni učinak povećanja plaća, pa oni i dalje teško mogu osigurati dostojan životni standard", ističe se u priopćenju.

Plaće medicinskih sestara nije moguće prikazati jednim jedinstvenim iznosom kako je prezentirano u medijima jer ovise o razini obrazovanja, radnom mjestu i dodacima za različite oblike organizacije rada: smjenski rad, rad u turnusu, noćni rad, rad subotom, nedjeljom i blagdanom, prekovremeni rad, dežurstva, pripravnost.

Stoga je pri prikazivanju podataka o plaćama potrebno primijeniti odgovarajuću i jasno definiranu metodologiju kako bi oni vjerodostojno odražavali stvarnu razinu plaća, smatra sindikat.

"Vrlo je nepromišljeno i neodgovorno iznositi tvrdnje kojima se podcjenjuje složenost njihovog svakodnevnog rada i odgovornost koju svakodnevno nose. Statistički prikazi i iskazivanje prosjeka plaća ne rješavaju ozbiljne i dugotrajno zanemarivane probleme na koje kontinuirano upozoravamo", poručuje sindikat,

Umjesto prikazivanja parcijalnih podataka, mjerodavni trebaju konačno shvatiti da ulaganje u plaće i uvjete rada medicinskih sestara i medicinskih tehničara nije trošak, već preduvjet da sustav uopće funkcionira, tvrde sindikati.

Državni tajnik Ministarstva rada Ivan Vidiš naveo je u petak, tijekom saborske rasprave o izmjenama Zakona o reguliranim profesijama i priznavanju inozemnih stručnih kvalifikacija, da su plaće medicinskih sestara sa srednjom stručnom spremom posljednjih 10 godina najviše rasle.

“Najveći rast u zadnjih 10 godina imale se medicinske sestre sa srednjom stručnom spremom, nominalni rast od 164 posto pa su im trenutno prosječne mjesečne bruto plaće 2522 eura”, kazao je tada Vidiš.