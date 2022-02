Ana Tuškan iz Sindikata učitelja u Dnevniku N1 televizije govorila je o najavljeno samotestiranju učenika. Riječ je o mjeri kojom se želi smanjiti broj samoizolacija u školama, no Tuškan upozorava na moguće probleme koji bi se mogli javiti pri provedbi mjere.

“Naglasila bih da je mjera vrlo upitna i što se tiče epidemiološkog stajališta i financijskog. Kao drugo, nemoguće ju je kontrolirati”, rekla je Tuškan.

Istaknula je da će poseban problem predstavaljati situacije u kojima roditelji upišu neistinite podatke.

“Znamo što je bilo s mjerenjem temperature, znamo da su moguće situacije gdje roditelji puštaju djecu koja su bolesna. Naravno da će toga biti i da se to ne može izbjeći. Tada dolazimo do problema – što ako učenik koji bi trebao biti u samoizolaciji zbog neistinitih podataka ne bude, a on je u kontaktu s imunokompromitiranom ili starijom osobom, bilo da je zaposlenik ili član kućanstva?”, navodi Tuškan.

Osvrnula se na još jedan potencijalni problem, a to je tzv. izjava o svjesnosti.

“Kad smo mislili da ne može gluplje, evo još gluplji detalj kako će oni to kontrolirati – tzv. izjava o svjesnosti koju roditelj koji ne želi testirati dijete mora potpisati. Onaj koji je protiv toga neće ni moći doći do te izjave jer neće moći ni ući u školu. Kao drugo, ta izjava nema apsolutno nikakvu pravnu valjanost; ako je ne potpiše – nema posljedica”, istaknula je Tuškan.