Sindikat policije traži strože kazne za napade na policajce

Sindikat policije Hrvatske zatražio je u ponedjeljak ubrzanje aktivnosti i strože kažnjavanje napadača na službene osobe, nakon što su u posljednjih tjedan dana zabilježena tri napada na policajce, pri čemu su neki od njih mogli završiti i smrtnim ishodom, naveli su priopćenjem iz Sindikata.

Sindikat je podsjetio na slučaj iz Ližnjana, kada je napadač u rujnu ove godine ozlijedio policajku, a potom napao i njezine kolege. Podsjećaju da se taj slučaj dogodio samo dva mjeseca nakon napada nožem na policajku na Ugljanu, koja je tada teško ozlijeđena.

U Rijeci je, navodi sindikat, vozač automobila udario policajca koji ga je pokušao zaustaviti, nakon čega je pobjegao. Sindikat upozorava da je, osim opasnosti za ozlijeđenog policajca, tijekom bijega bila ugrožena i sigurnost drugih sudionika u prometu.

Treći slučaj dogodio se na zagrebačkoj Trešnjevci, gdje je osoba pod utjecajem alkohola napala policajce koji su nadzirali promet, vrijeđajući ih i udarajući nogom.

Sindikat smatra da ti događaji pokazuju potrebu za ubrzanjem aktivnosti usmjerenih na strože kažnjavanje napada na službene osobe te ističe da je od prolaska prijedloga kroz saborski Odbor za pravosuđe prošlo više od tri mjeseca.

"Tri napada na policiju u tjedan dana zahtijevaju hitne promjene na kojima inzistiramo", poručuju iz sindikata, ističući da su u tako kratkom razdoblju ugroženi brojni policijski službenici dok su obavljali svoj posao.

Sindikat je poručio kako očekuje promptnu reakciju nadležnih institucija i smatra da zaustavljanje takvog trenda treba biti prioritet.