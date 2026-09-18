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MANJAK SLUŽBENIKA

Sindikat pravosudne policije: 'Duge cijevi do zatvora, a što kad nestanu kamere i pratnja?'

Piše Helena Tkalčević,
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Sindikat pravosudne policije: 'Duge cijevi do zatvora, a što kad nestanu kamere i pratnja?'
Šibenik: Privo?enje osumnji?enog za ubojstvo i pokušaj ubojstva u ju?erašnjem napadu na mladi?a i djevojku u apartmanu | Foto: Dusko Jaramaz/PIXSELL
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Visokorizične osobe ne prestaju biti visokorizične ulaskom u zatvorski sustav. Koliko je pravosudnih policajaca potrebno da bi ih se čuvalo?, pitaju se pravosudni policajci

Fotografije i snimke dovođenja osumnjičenika za teško kazneno djelo ponovno pokazuju ono što javnost dobro poznaje - jake mjere osiguranja, velik broj policijskih službenika, specijalizirane policijske postrojbe i dugo vatreno oružje. Sve to ima svoju svrhu kada policija procijeni da je riječ o osobi visokog sigurnosnog rizika. Ali što se događa kada se vrata zatvore i takva osoba uđe u zatvorski sustav? Tada spektakl nestaje. Nema kamera. Nema kolone policijskih vozila. Nema policajaca s dugim cijevima oko zatvorenika.
Ostaje pravosudni policajac, reagirali su iz Sindikata pravosudne policije Hrvatske očito referirajući se na dovođenje Duje E. (24), osumnjičenog za ubojstvo i pokušaj ubojstva u Šibeniku, na šibenski sud.

Podsjetimo, Duju su na sud radi odluke o istražnom zatvoru doveli specijalci s dugim cijevima, u bijelom jednokratnom kombinezonu, ruku vezanih na leđima. Iz fotografija s društvenih mreža vidljivo je da je Duje izuzetno jak i mišićav, puno vremena provodi u teretani, a u apartmanu u kojem je, sumnja se, počinio zločin počupao je i polomio sve što mu je došlo pod ruke pa su policajci nakon dojave jedva otvorili vrata.

- Hrvatski zatvorski sustav već se suočava s problemom popunjenosti, manjka službenika i sve složenijih sigurnosnih zahtjeva. Ako istodobno povećavamo kapacitete zatvora, moramo odgovoriti na još važnije pitanje: Tko će osiguravati te kapacitete? Nije dovoljno izgraditi nove zatvorske objekte, povećati broj smještajnih mjesta i primati sve veći broj istražnih i pravomoćno osuđenih osoba.
Svaki novi odjel, svaka nova zgrada i svaki novi smještajni kapacitet zahtijevaju ljude. A pravosudni policajac ne može biti na dva mjesta istodobno - ističu iz sindikata.

Nastavljaju da problem nije samo u nedostatku pravosudnih policajaca jer su za funkcioniranje zatvorskog sustava potrebni su i drugi službenici bez kojih nema kvalitetnog izvršavanja kazne i sigurnog funkcioniranja zatvora - zdravstveni djelatnici, službenici tretmana, strukovni učitelji, kuhari i drugi zaposlenici kojih također nedostaje.

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- Zatvor nije samo zid, vrata, ključ i pravosudni policajac. To je sustav u kojem svaka od tih službi ima svoju ulogu. Možemo izgraditi nove kapacitete i osigurati nova smještajna mjesta, ali tko će u tim kapacitetima raditi? - pitaju se pravosudni policajci.

Kada se govori o sigurnosti, navode, ne može se zaobići ni pitanje vrednovanja rada onih koji tu sigurnost svakodnevno osiguravaju.

- Prilikom određivanja koeficijenata za obračun plaća, pravosudna policija ponovno je ostala ispod pojedinih srodnih službi, iako se od nje svakodnevno očekuje obavljanje iznimno odgovornih i sigurnosno zahtjevnih poslova. Zato se danas nameće jednostavno pitanje: Planira li se takav odnos prema pravosudnoj policiji promijeniti? - pišu na društvenoj mreži. 

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