Sindikat pravosudne policije: 'Spremano prosvjed, ne tražimo samo prava, već i naše obveze'

Na verbalne stvari pravosudni policajci već su se oglušili. Ipak, ovi fizički, ne mogu reći da su svakodnevni. Međutim, u protekla tri mjeseca u ustanovama smo imali čak tri napada na pravosudnu policiju. A sad ćemo vidjeti hoće li se to u ustanovi karakterizirati kao napad ili neće, rekao je dopredsjednik Sindikata pravosudne policije Krešo Jelenko u razgovoru za RTL.

Tri od četiri napada na službene osobe završe tek s uvjetnom kaznom, sindikat traži strože kazne za napadače.

- Pravosudni policajci prijave, a dalje je na Ministarstvu hoće li oni to karakterizirati kao napad ili neće. Jer vidimo po saborskim izvješćima da baš nema napada na pravosudne policajce. A mi znamo da ih ima, pa malo i sumnjamo želi li se to prikazati malo ljepše nego kakvo je stvarno stanje u zatvorima - rekao je.

Jelenko smatra da ove sadašnje kazne kazne nisu primjerene.

- Ako vi čekati na nekakvu kaznu i morate dokazivati sve ostalo, a na kraju dobijete uvjetnu, onda baš i nisu primjerene. Sam sam imao slučaj prijetnje gdje je na kraju osoba puštena jer je rečeno da nemam svjedoka, a čovjek mi je prijetio na mom radnom mjestu. Tako da se čovjek jednostavno zapita zašto bi uopće nešto prijavljivao. Jer te kazne nisu ni brze ni efikasne, jednostavno se osjećamo prepušteni sami sebi.

Sindikat zbog svega organizira prosvjed krajem lipnja.

- Organiziramo prosvjed jer čekamo taj famozni Zakon o pravosudnoj policiji. Da budemo načisto, ne tražimo samo naša prava, mi tražimo i naše obveze. Želimo znati kako i na koji način moramo postupati, za što odgovaramo. Ne slažemo se s onom teorijom koja se uporno prosipa da se ne može dobiti otkaz u državnoj službi. Da, ako si napravio nekakvo kazneno djelo, onda i trebaš dobiti otkaz u državnoj službi jer ti treba biti čast raditi ovaj posao - poručio je.

A što ako se prosvjedom ne postignu željeni ciljevi?

- Pa mi ćemo vidjeti koje su naše daljnje akcije, o tome ćemo odlučiti na našim tijelima. Ljudi govore štrajk, ali za štrajk treba... mi ipak radimo s ljudima, vi njima morate sve omogućiti. Mi smo odgovorni, znači ne srljamo brzo i svakako, ali da ćemo naći modalitete kako ih prisiliti – naći ćemo. Ne bih to želio, ne volim ulicu.