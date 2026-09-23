Sindikat prozvao MUP: 'Hoće li Pavić biti smijenjen pa već sutra vraćen na dužnost?'

Sindikat policijskih službenika (SPS) javno je prozvao vodstvo Ministarstva unutarnjih poslova i glavnog ravnatelja policije Nikolu Milinu zbog postupanja prema Stipi Paviću, pomoćniku načelnika Policijske škole.

Incident u Policijskoj školi dogodio se nekoliko mjeseci nakon kontroverznog događaja tijekom hodočašća učenika u Lourdesu, kada su učenici uzvikivali "Za Lourdes spremni". MUP je tada ponašanje pomoćnika načelnika Policijske škole Stipe Pavića ocijenio neprimjerenim standardima koji se očekuju od rukovodećih službenika. Unatoč najavama internog postupka, Pavić je i dalje na svojoj funkciji. Sindikat policijskih službenika sada ponovno proziva vodstvo MUP-a zbog njegova postupanja i traži odgovore o tome tko je donio odluku o Pavićevu povratku na dužnost. Sindikat je pritom otvorio i pitanje zapošljavanja Pavićeve supruge u Policijskoj akademiji.

Iz sindikata tvrde kako očekuju da će Pavić, koji je prema njihovim navodima odgovoran po liniji rada, biti smijenjen zbog pritiska javnosti, a potom vraćen na dužnost.

Sindikat pritom navodi slučaj iz svibnja ove godine, vezan uz Pavićevo ponašanje tijekom hodočašća u Lourdesu. Tvrde kako je MUP tada njegovo ponašanje ocijenio neprimjerenim standardima koji se očekuju od rukovodećih službenika u sustavu policijskog obrazovanja.

Kako navode, u posjedu su dokumenta kojim su 25. svibnja 2026. obaviješteni djelatnici Policijske škole da Pavić više ne obnaša dužnost pomoćnika načelnika Policijske škole. Međutim, tvrde da je već sljedećeg dana, 26. svibnja, ta odluka povučena.

Sindikat zbog toga javno pita glavnog ravnatelja policije Nikolu Milinu je li upravo on donio odluku o Pavićevu povratku na dužnost.

- Sad očekujemo da će pomoćnik načelnika Stipo Pavić, koji je po liniji rada odgovoran, biti smijenjen radi pritiska javnosti pa drugi dan vraćen. Neka se izjasni što će sada učiniti nakon ovoga s tim istim pomoćnikom načelnika? - poručuju iz sindikata.

Iz SPS-a su pritom ponovno otvorili i pitanje kadroviranja u policiji. Tvrde da se na pojedina radna mjesta dovode osobe koje nisu policijski službenici, iako bi se, prema njihovim navodima, ta mjesta mogla popuniti postojećim policijskim službenicima putem internog oglasa.

Sindikat tvrdi i da dio policijskih službenika ima završeno visokoškolsko obrazovanje, ali radi na radnim mjestima za koja je potrebna srednja stručna sprema te zbog takvog kadroviranja nema mogućnost napredovanja.

Posebno su prozvali slučaj supruge Stipe Pavića. Tvrde da je dobila rješenje za radno mjesto policijskog službenika, nakon čega je upućena na temeljni policijski tečaj u trajanju od mjesec i pol dana. Prema tvrdnjama sindikata, nakon završetka tečaja ispunjava uvjete koji su, kako navode, trebali biti ispunjeni prije dolaska na to radno mjesto.

Zbog svega toga SPS je javno prozvao ministra unutarnjih poslova i potpredsjednika Vlade Davora Božinovića te ga pitao tko je odobrio takvo kadroviranje i kako je ono moguće.

Sindikat je ranije u svojim dopisima Hrvatskom saboru kritizirao način kadroviranja u policiji te tvrdio da se pogoduje pojedincima povezanima s rukovodećim policijskim službenicima. Te tvrdnje sindikata nisu same po sebi dokaz da je došlo do nepotizma, već predstavljaju njihove navode i ocjene.