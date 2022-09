Sindikat strojovođa: To je bio kvar signalizacije. On je prošao sa 100 km/h kroz crveno!

Sindikat strojovođa Hrvatske na presici je pokazao, kako tvrde, dokaze o neispravnosti i nefunkcionalnosti sigurnosno-signalnih uređaja između kolodvora Okučani i Novska u vrijeme nesreće u kojoj su poginule tri osobe, suprotno tvrdnjama HŽ Infrastrukture i inspektora Agencije za istraživanje nesreća.

Presica sindikata uživo:

Na presici je Nenad Mrgan, predsjednik sindikata.

- Presicu smo morali sazvati zbog izjava zadnjih dana u medijima, one ne prikazuju stvarno stanje - rekao je Nenad Mrgan.

Dalibor Petrović, dopredsjednik sindikata strojovođa, pričao je kako je došlo do nesreće.

- Negdje oko 3, 4 kilometara postoji lagana vožnja, zbog tehničkog stanja infrastrukture. Na toj dionici se vozi laganom vožnjom. Ovo je neoborivi zapis što se dogodilo, a to je uređaj koji se nalazi u svakom vlaku. Stvarna situacija je ovakva: To je kvar signalizacije i to je registrirano na uređaju. Vožnju po nalogu radite samo ako vam je netko rekao da možete dalje. Strojovođa je obavijestio svog dispečera u trenutku udara. Vlak je stajao 15, 16 minuta, to je moralo biti vidljivo radniku. Uređaj to mora vidjeti, radnici su to morali vidjeti da strojovođa prolazi kroz crveno - rekao je i objasnio proceduru.

- Procedura vam ide ovako, oni su morali isključiti napon, a strojovođa zna da proceduru. Zašto nije pokrenuta procedura da se zaustave svi vlakovi? Nitko nije ništa poduzeo i on je išao i on je na ovaj ili onaj način bio obaviješten da može voziti, jer proći crveno svjetlo sa sto na sat. To je suicid, a strojovođa nije bio suicidalan - kazao je.

Sindikat strojovođa tvrdi da je posluživao vožnju po nalogu, a je li imao pismeni ili usmeni nalog, to će se pokazati.

"Jedino vjerujemo DORH-u, nikome drugome. On je imao samo jedan nalog, ali dozvolite da je on možda imao i drugi nalog. Teško ćemo sve saznati, ali strojovođa sigurno nije prošao dva crvena, prometnik sigurno nije odgovoran.

Na pitanje je li moguće da je strojovođa shvatio krivo, Petrović odgovara:

- Recimo da je strojovođa krivo i shvatio, bilo je 15 minuta da netko vidi da je prošao kroz crveno i reagira. Ovdje je niz faktora koji su sudjelovali, a ovdje se sve svodi na onog zadnjeg. Da je signalizacija bila ispravna sve bi drugačije izgledalo.

Kazao je i da signalizacija u Okučanima nije radila pet ili 6 dana.

U zadnje vrijeme kaže da je signalizacija bila u kvaru "barem 20-ak puta".

- Bojimo se da će ekipa iz HŽ infrastrukture, da je moguće svašta s tom ekipom. Ne isključujem mogućnost da je masno plaćen sustav prometniku pokazivao da je sve u redu, ali to će istraga pokazati.

Na pitanje je li prometnik u Okučanima ili u Novskoj morao vidjeti je li vlak na otvorenoj pruzi, Petrović kaže da 4 minute nije dovoljno da zaključi da je ovaj stajao.

- Prometnik nije mogao reagirati na vrijeme, jer je imao 4 minute.

Novinari su izračunali da je prometnik u Okučanima ili Novskoj imao 13 minuta da zaustavi vlak.

- Vlak nije smio biti otpremljen iz Okučana. Nikad se nije dogodilo da bi strojovođa sam od sebe krenuo. Tu može biti da je dobio nalog, možda ga je netko zvao pa je dobio nalog preko telefona.... Policija jako dobro slaže križaljke, ja se ne bojim - kazao je i ponovio da je strojovođa putničkog vlaka prošao kroz tri crvena.

