Sindikat upozorio na moguće nepravilnosti na sudu: Radili do 198 sati, obračunali im manje...

Sindikat državnih i lokalnih službenika i namještenika (SDLSN) zatražio je hitan nadzor nad evidencijom radnog vremena, obračunom dežurstava, isplatom prekovremenog rada i ostvarivanjem prava na tjedni odmor zaposlenih na Općinskom prekršajnom sudu u Zagrebu. Dokumentacija kojom SDLSN raspolaže upućuje na ozbiljne nepodudarnosti između evidencija stvarno odrađenog rada i obračuna plaće, kao i na različito postupanje prema službenicima koji su radili u istim ili usporedivim dežurstvima, priopćio je Sindikat.

U tri dokumentirana slučaja evidencije pokazuju ukupno 192, 195 i 198 odrađenih sati, dok je na obračunima plaće navedeno 172, 181 i 188 sati. Dokumentacija također upućuje na slučajeve u kojima su zaposlenici koji su istoga dana sudjelovali u istom aktivnom dežurstvu dobili različit obračun sati, pojasnili su.

"SDLSN RH smatra da takve razlike zahtijevaju hitnu provjeru svih relevantnih evidencija, rasporeda dežurstava, evidencija ulaska i izlaska iz zgrade suda, tablica koordinatora dežurstava, obračuna plaće te pisanih naloga i uputa na temelju kojih je obračun proveden", kazali su, naglasivši kako je posebno potrebno provjeriti i slučajeve u kojima je dio vremena fizičke prisutnosti zaposlenika u zgradi suda i obavljanja službenih poslova evidentiran kao pasivno dežurstvo.

Dokumentacija kojom Sindikat raspolaže upućuje i na moguće nepravilnosti u ostvarivanju prava na tjedni odmor. U pojedinim slučajevima dan korišten kao tjedni odmor evidentiran je kao neplaćeni izostanak s rada ili kao godišnji odmor.

Sindikat zato traži da se utvrdi postoje li jasni i jednaki kriteriji za evidentiranje radnog vremena i obračun rada svih službenika te postoje li i drugi slučajevi istog ili sličnog postupanja.

"Ako službenici rade u istom dežurstvu, u isto vrijeme i na istom mjestu, moraju postojati jasna i jednaka pravila prema kojima se njihov rad evidentira i plaća. Posebno je zabrinjavajuće ako službene evidencije pokazuju da je rad odrađen, a konačni obračun to ne prati. Na sudu, instituciji koja svakodnevno odlučuje o pravima drugih, pravila prema vlastitim zaposlenicima moraju biti jasna, provjerljiva i jednaka za sve", istaknuli su.

SDLSN traži da nadležna tijela provedu cjelovit nadzor, a ne samo provjeru nekoliko pojedinačnih slučajeva. Ako se nepravilnosti potvrde, Sindikat očekuje ispravak evidencija i obračuna te isplatu svih prava koja službenicima pripadaju.

Sindikat posebno traži zaštitu svih službenika koji su upozorili na moguće nepravilnosti, kako zbog prijave ne bi bili izloženi bilo kojem obliku nepovoljnijeg postupanja.