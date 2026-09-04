Sindikat: Zbog prenapučenosti zatvorenici spavaju u pomoćnim prostorijama i po hodnicima

Predstavnici nadležnog Ministarstva pravosuđa, uprave i digitalne transformacije u više navrata javno su najavljivali da će krizu prekapacitiranosti hrvatskog zatvorskog sustava riješiti brzim i efikasnim projektima - prije svega izgradnjom modularnih zatvora u Varaždinu i Kaznionici u Lipovici. Kada je trebalo predstavljati projekt, nije nedostajalo velikih najava. Čak je i u Saboru ministar javno najavio srpanj 2026. god. kao rok kada bi bili završeni modularni zatvori. Srpanj je prošao i kolovoz je prošao, a modularni zatvori nisu u funkciji. Rokovi su očito probijeni. Međutim, stvarnost u zatvorskom sustavu ne čeka rokove. Zatvori su puni, postojeći kapaciteti su preopterećeni, a istovremeno nema dovoljno ljudi koji bi taj sustav mogli održavati, poručili su na društvenoj mreži iz Sindikata pravosudne policije Hrvatske.

Tvrde da takvo postupanje otvara, kažu, vrata novom valu brojnih tužbi i odštetnih zahtjeva pred domaćim i europskim sudovima za ljudska prava.

- Zbog prenapučenosti koja premašuje službene kapacitete, zatvorenici u pojedinim ustanovama spavaju po hodnicima i neadekvatnim pomoćnim prostorijama. Sustav pod ovakvim opterećenjem izravno ugrožava radne uvjete i sigurnost službenika pravosudne policije, koji već godinama rade pod iznimnim stresom - kažu iz Sindikata.

Ističu da je unatoč poznatoj prebukiranosti Ministarstvo ušlo u obnovu Zatvora u Bjelovaru uz obećanje da će radovi trajati najviše 6 mjeseci.

- Ulazak u obnovu bez realnih rokova, bez plana da bi se prvo trebalo izgraditi modularne zatvore, dodatno je urušio sustav. Radovi traju već gotovo godinu dana bez naznake završetka. Zatvorenici su privremeno premješteni u druge, već pretrpane zatvore. Time je neplanirano i dugotrajno stvoren pritisak na sustav, što je izravno dovelo do situacije poput spavanja po hodnicima - kažu.

Smatraju neprihvatljivim da se u javnom prostoru i medijima učestalo otvaraju teme poput doživotnog zatvora ili Zakona o tretmanu i smještaju osoba po punom izvršenju kazne zatvora, dok nisu osigurani osnovni smještajni kapaciteti niti dovršene započete obnove u roku.

- Prije svega, Ministarstvo, odnosno zatvorski sustav, mora više brinuti o ljudima koji taj sustav još uvijek drže na nogama, jer njih ne možemo stvarati modularno - naglašavaju.