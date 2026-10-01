Sindikat ZET-a: 'Trebamo si dati vremena i razmisliti o svemu...'

Voze sve linije ZET-a, a danas u 17 sati počinje arbitraža oko nužnih poslova. Mi ćemo imati svoje predstavnike, postavit ćemo svoje stvari, rekao je Dražen Jović, predsjednik Sindikata prometnih i komunalnih službi Hrvatske u izjavi za medije, prenosi N1.

Štrajk radnika ZET-a i Holdinga trajao je tri dana, a Županijski sud u Zagrebu je presudio da je štrajk nezakonit. Radnici su se jučer popodne morali odmah vratiti na posao.

- Prvostupanjska presuda pokazala je da nismo vezani uz socijalni mir. Svrha je da se postigne kolektivni ugovor. Cijeli poslovni odnos koji se godinama gradi je narušen, mostovi su srušeni. Bit će jako teško normalni dijalog ponovno izgraditi - dodao je Jović.

Predsjednik Sindikata autobusnog, tramvajskog prometa Hrvatska-Zagreb Goran Vučemilović izjavio je da ga je ražalostilo što je gradonačelnik Tomislav Tomašević građanima rekao da se suzdrže od napada na radnike ZET-a.

- Ne mogu vjerovati da se tako moralo reći - rekao je i pozvao građane da se suzdrže od napada na gradonačelnika.

- Trebamo dati vremena da dobro razmisli o svemu, da ne može na sve gledati uskogrudno i da mora naći načina da se dogovorimo oko bitnih stvari - poručio je.