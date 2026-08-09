Sindikat znanosti oprostio se od Ive Šlausa. Nazivaju ga vizionarom, svjetskim znanstvenikom i velikim borcem za demokraciju koji je snažno gradio sindikalizam u Hrvatskoj
Sindikat znanosti izrazio sućut povodom smrti akademika Ive Šlausa: 'Umro je vizionar...'
Povodom smrti akademika Ive Šlausa, iz Sindikata znanosti u nedjelju su uputili izraze sućuti te istaknuli da je Šlaus bio vizionar, znanstvenik i čovjek ogromnog radijusa interesa koji je svojim angažmanom pridonio i jačanju hrvatskog sindikalizma i demokratskih institucija.
- Umro je čovjek posebnih svojstava. Umro je vizionar, znanstvenik, svjetski čovjek ogromnog radijusa interesa i aktivnosti - istaknuli su iz Nezavisnog sindikata znanosti i visokog obrazovanja u priopćenju koje potpisuju sadašnji i bivši predsjednik Tvrtko Smital i Vilim Ribić.
Podsjetili su da je Šlaus, uz razne društvene i znanstvene aktivnosti, sudjelovao je i u radu Sindikata znanosti.
- Sasvim svjestan promijenjene uloge sindikata u novim demokratskim okolnostima, razumijevajući presudnu ulogu demokratskog sindikalizma u izgradnji i funkcioniraju demokracije, Ivo Šlaus je i osobnim angažmanom doprinio jačanju demokratskih institucija u našoj zemlji - naglasili su.
Osim članstva u HAZU-u, članstva u Svjetskoj akademiji, Rimskom klubu, Ivo Šlaus je, kako su istaknuli, imao dovoljno motiva i energije da bude i član Velikog vijeća Sindikata znanosti u razdoblju od 1993. do 2006., a potpredsjednik Sindikata od 1995. do 1997..
- Nema puno ljudi takve enciklopedijske širine i humanističke dubine. Utoliko je gubitak takvog čovjeka za jednu malu zemlju veliki gubitak - napisali su u sućuti.
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