Sindikati: Nismo prihvatili ponudu, članstvo neka odluči

Ponudu Vlade nismo prihvatili, ali ćemo je uputiti vama na izjašnjavanje, objavio je u utorak ujutro na svojoj Facebook stranici Sindikat učitelja Hrvatske.

O Vladinoj ponudi prosvjetni radnici izjasnit će se u srijedu i četvrtak, kad će biti poznati rezultati njihova izjašnjavanja. Hoće li to značiti i prekid štrajka, te povratak nastavnika i učenika na nastavu, zasad se ne može procijeniti.

A ono o čemu će zaposleni u školama odlučivati je rast plaća od ukupno 10,4 posto kroz rast osnovice putem Temeljnog kolektivnog ugovora za 6,12 posto za sve javne i državne službe i dodatke na plaću od 4 odnosno 5 posto samo za zaposlene u obrazovanju, ako Vlada do 1. prosinca 2020. ne donese novu Uredbu o koeficijentima složenosti poslova. Također, ako prihvate ponudu, učiteljima i nastavnicima platili bi se dani provedeni u štrajku.

Porast koeficijenata za 6,11 posto, na kojem inzistiraju nastavnici, nije u ponudi, ali jest plaćanje dana u štrajku, što im se trenutno ne plaća.

- Ovisno o rezultatima izjašnjavanja, Sindikat Preporod odlučit će o daljnjim aktivnostima. Izjašnjavanje članstva provest će se tijekom srijede i četvrtka - objavio je na Facebooku i sindikat Preporod.

'Plaće će rasti za 800 kuna'

- Ovo jučer je racionalni kompromis, jasno je da se ovim dodacima izjednačava bruto plaća učitelja i nastavnika s jedne strane i asistenata na fakultetima s druge strane. Ja bih u ovom trenutku stavila naglasak na to da je ovo 13. izgubljeni dan nastave, okrenimo se učenicima. Ova situacija dobiva smisao kada se njih stavi u fokus, poručila je u srijedu prije podne ministrica znanosti i obrazovanja Blaženka Divjak. Kako ističe ovim prijedlogom plaća će zaposlenima u školama u sljedećoj godini rasti 800 kuna neto.

Na pitanje zašto nije bila na sastanku u Vladi u utorak navečer, ističe:

- Ja sam cijelo vrijeme dio rješenja. Radila sam na tome da dođe do sastanka. Ne patim od ega da bih u svakoj situaciji morala biti prisutna, u svim pripremnim sastancima i analizama bila prisutna. Što se tiče odgovornosti, zalažem se da se ova nepravda ispravi, nisam tu odstupila, predlagala sam rješenja. To treba uzeti u obzir. Ovo što sam predlagala je završilo na stolu jučer, pozivala sam na izlazak iz rovova, da dođemo do racionalnog kompromisa. Ako ne prihvaćamo racionalna rješenja, onda štetimo ovima zbog kojih sve ovo radimo.

Ako dođe do potpisivanja sporazuma, u ime Vlade potpisat će ga ministrica Divjak, a sindikat Preporod objavio je kako će sporazum izgledati. Isti možete pogledati OVDJE.