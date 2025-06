Sindikati: U utorak ćemo znati idemo li u štrajk, to bi moglo biti i na dane državne mature

Čelnici prosvjetna sindikata poslije podne su došli na službeno mirenje u Ministarstvo znanosti, obrazovanja i mladih vezano uz njihove zahtjeve i najavu štrajka. Nakon višesatnog sastanka objavili su kako nastavljaju s pregovorima idući tjedan.

- Sama činjenica koliko je trajao sastanak pokazuje da je bilo dobre volje, da se u našim zahtjevima pokušavaju pronaći rješenja. Ne mogu reći da idući tjedan neće biti štrajka. Ako naš drugi sastanak ne završi uspjehom, ostvarit će se uvjeti za štrajk i u idućem tjednu - izjavio je za RTL Željko Stipić, predsjednik sindikata Preporod.

No s obzirom na to da proces najave štrajka traje i nekoliko dana, jasno je da će bi se štrajk mogao preliti u dane kad će se održavati ispiti obaveznih predmeta državne mature. Stipić je to i potvrdio.

- Mi ćemo sve napraviti da dogovora bude, no spremamo se da dogovor izostane. Onda postoji mogućnost ne samo štrajka, nego i štrajkova u tjednima koji slijede, u tjednima kad se polažu obavezni predmeti. Podsjetio bih da smo se mi pokušavali dogovoriti i u ožujku i u travnju. Ministar kaže da je gotovo nemoguće i mi se hvatamo za ovo "gotovo". I odgoda modularne nastave je i dalje na stolu i nadamo se da će ti napori dati rezultata i da ćemo dobiti zeleno svjertlo za sve naše zahtjeve - istaknuo je.

Sindikati traže povećanje osnovine za plaće u prosvjeti za 10 posto, izmjenu Uredbe o koeficijentima, izuzeće nastavnika iz ocjenjivanja, kao i odgodu uvođenja modularne nastave u strukovnim školama, što navode kao glavni razlog za ovaj štrajk.

Ministar Fuchs, koji je već u četvrtak poručio kako ne vidi nikakvog razloga za štrajk, nije ni prisustvovao mirenju, već je umjesto njega to odradio državni tajnik Stipe Mamić. Kako je ranije istaknuo Fuchs, Vlada je već započela proces kolektivnih pregovora koji bi trebali biti otvoreni sljedećeg četvrtka i u kojima će sudjelovati svih 13 reprezentativnih sindikata javnih službi i državnih zaposlenika.

O tome je Stipić rekao da je to za njih zasad "drugorazredna tema", a Mamić je rekao kako "prostora za pregovore još ima".

I Ministarstvo i Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje obrazovanja poručili su kako državna matura neće biti ugrožena, čak ni ako štrajk bude na dan nekog od ispita.

Spomenimo i da za 20 dana počinju upisi u srednje škole, te da je sve već prilagođeno najavljenoj reformi strukovnih škola. Stoga je pitanje kako će se odraditi odgoda, ako sindikati izbore ono što žele.