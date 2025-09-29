Siniša Hajdaš Dončić: Orban se ne želi odreći ruske nafte!

"Orban se ne želi odreći ruske nafte, to je činjenica, i zato mu smeta određena cijena, koja, pod navodnicima, njemu nije prihvatljiva. Mislim da će Orban i njegov kolega iz Slovačke morati malo promijeniti svoju politiku, jer živimo u izazovnim vremenima, ne znamo što će biti sutra i nadam se da se neće dogoditi u bliskoj budućnosti neki Franz Ferdinand, pod navodnicima, naravno, te da cijela Europa zbog agresije Rusije ne skrene krivo", rekao je Hajdaš Dončić.

Smatra i kako bi Mađare trebalo 'smireno i staloženo pozvati da malo smanje doživljaj, jer su nam susjedi, a zajedno smo i u NATO-u i EU'.

Naveo je da bi premijeru Andreju Plenkoviću trebalo "ubaciti bubu u uho" i podsjetiti da je najavljivao povratak Ine u hrvatske ruke. "Možda je sad vrijeme da Plenković krene tim putem", rekao je Hajdaš Dončić i dodao da je povratak Ine u hrvatske ruke jedan od prioriteta novog, drugačijeg društvenog modela, kojeg predlaže SDP.

Upitan smeta li mu neutralan stav koji iskazuje EU prema ovom sporu, Hajdaš Dončić je ustvrdio da su EU i Europska komisija za Hrvatsku dobri, jer ne vidi ništa bolje. "No, nadam se da će aktualna vlada biti dovoljno pametna da shvati da sami moramo odlučivati o sebi", rekao je.

Siniša Hajdaš Dončić u Opatiji je boravio na skupu Kluba zastupnika socijalista i demokrata u Europskom parlamentu (S&D).

Mađarski ministar vanjskih poslova i trgovine Peter Szijjarto nekoliko je puta optužio Hrvatsku za „ratno profiterstvo” jer je navodno nepravedno povisila cijenu transporta nafte, istovremeno tvrdeći da Jadranski naftovod (Janaf) nema kapacitete za kontinuiranu opskrbu potrebne količine nafte Mađarskoj.

Janaf je odbacio te tvrdnje, naglasivši da je taj hrvatski naftovod spreman izvoziti veće količine prema Budimpešti te da je stručna revizija pokazala da je njegovo formiranje cijena u skladu sa svjetskim standardima.