Stipe Majić Pipe, hrvatski branitelj, producent i scenarist, šokiran je navodima iz nove knjige Siniše Mihajlovića. Nekadašnji prijatelji dijelili su djetinjstvo i mladenačke dane u predratnom Vukovaru. Sredinom studenog je u Italiji, gdje Mihajlović živi, objavljena njegova nova autobiografija "Igra života", u kojoj je opisao svoj život, od početaka u Borovu Selu, preko Crvene zvezde, do Italije i borbe s leukemijom.

Prije 13 godina Mihajlović je objavio svoju prvu autobiografiju. U njoj je tada Majića optužio da mu je minirao kuću i propucao fotografiju na kojoj je nogometaš s bratom. Objavio ju je u knjizi. U najnovijoj autobiografiji opet je spomenuo Majića, a kako prenose mediji, tvrdi da mu je protjerao roditelje iz Vukovara i da mu je rekao da kao Srbin ne može dobiti piće u njegovom lokalu.

- Šokirao sam se. Mihajlović me već prije par godina optužio, odnosno, pokušao okaljati s tom gnjusnom izmišljotinom da sam mu minirao kuću i propucao fotografiju na kojoj je on s bratom - rekao je Majić za Jutarnji list.

Ispričao je kako je sve to demantirao i u srpskim medijima, ali da mu se tada nije dalo ulaziti u polemike te je smatrao da je priča gotova. Dodao je da će Mihajlovića sad tužiti za klevetu.

Misli da Mihajlović tu priču pušta kako bi opravdao prijateljstvo s ratnim zločincem Arkanom.

- Ne znam zašto je sad upetljao svoje roditelje koji su me obožavali jer sam Mihi na neki način bio idol. Nisam ih ja istjerao iz Vukovara, nego on sam! - rekao je Majić i dodao kako mu nema druge, nego to riješiti sudskim putem.