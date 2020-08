Sinj novo žarište, a na misi su ljudi bili natiskani kao srdele

U Aljmašu je na misi nadbiskup Đuro Hranić vjernicima poručio da odustanu od svoje komotnosti, ali većina nije bila u stanju čak ni masku staviti među stotinama prisutnih

<p>Dok su se mise u Aljmašu i Mariji Bistrici jučer, na Veliku Gospu ili svetkovinu uznesenja Blažene Djevice Marije, održale na otvorenom kako je bilo i najavljeno, u Sinju je nekoliko minuta prije mise u 11 sati pljusnula kiša.</p><p>Pa je misa, koju je predvodio splitsko-makarski nadbiskup Marin Barišić, spletom okolnosti odmah prebačena unutra u crkvu. No pritom se nisu poštivale epidemiološke mjere, prije svega one koje se odnose na distancu - ljudi su na molitvi bili nagurani kao sardine. A Sinj je, podsjetimo, jedno od žarišta epidemije u Splitsko dalmatinskoj županiji i jučer je imao 31 potvrđeni novi slučaj zaraze Covidom-19. U Hrvatskoj su jučer bila 162 slučaja.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO Vjernici na Gospu se ponašali kao da nema korone</strong></p><p>Istovremeno, u Aljmašu je na misi nadbiskup đakovačko-osječki Đuro Hranić vjernicima poručio:</p><p>- Ljudska veličina znači biti u relaciji s drugima, i onda kada to traži žrtvu te odustajanje od svoje komotnosti...</p><p>U međuvremenu, slovenski epidemiolozi mogli predložiti svojoj vladi, radi ograničenja “uvoza” novih zaraza iz Hrvatske, da se obvezujuća karantena odredi samo mlađoj populaciji. </p><p>Postoje dvije mogućnosti, kaže ravnatelj slovenskog Instituta za javno zdravlje Milan Krek. </p><p>- Uvrštavanje Hrvatske na tzv. “crvenu listu” zbog velikog povećanja slučajeva iako Hrvatska još ne ispunjava kriterij od 40 zaraženih u dva tjedna na 100.000 stanovnika, a druga je da se obvezna karantena odredi samo za osobe od 15 do 35 godina, kojih je daleko najviše.</p><p>- Razgovarao sam s Krunoslavom Capakom i konstatirali smo da su izvori zaraza i hrvatskih i naših državljana iste lokacije, noćni lokali. Zato pozdravljam odluku Hrvatske da ih privremeno zatvori - kazao je Krek.</p><p>Dodao je kako ga je Capak pitao namjerava li Slovenija uvesti karantenu za putnike koji u Sloveniju dolaze iz Hrvatske i da mu je odgovorio da je to “uvijek otvorena opcija”. </p><p>Ako se broj uvezenih slučajeva ne zaustavi, morat ćemo posegnuti i za karantenom, kazao je Krek. </p><p>Samo je u četvrtak u Sloveniji potvrđeno 22 slučaja “uvoza” iz Hrvatske, a među njima je 20 zaraženih reklo da su bili na Zrću, na Pagu.</p>