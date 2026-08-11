Sinjski HDZ opleo po Bulju: 'Kad mislimo da ne može gore, on nas iznenadi. Primitivizam...'

„Kad god pomislimo da više nema čime iznenaditi, ode još korak dalje u primitivizmu i divljaštvu“, naveli su iz HDZ-a u priopćenju naslovljenom "Buljev primitivizam i divljaštvo nije lice Sinja" te ustvrdili da Bulj preko Sinja vodi nacionalnu oporbenu politiku Mosta i nastoji privući medijsku pozornost. Naveli su i da iz službenog ureda Grada Sinja Miro Bulj zaziva rušenje Vlade RH i izgovara salve uvreda nedostojnih dužnosti gradonačelnika, a upozorili su i na njegovu izjavu da nije želio sjediti u svečanoj loži na Sinjskoj alci "jer tamo smrdi“.

"Poštovani gradonačelniče, ako već govorite o smradu - najprije pogledajte grad kojim upravljate", poručili su te prozvali Bulja zbog komunalnih problema u Sinju, posebno Mojanke, Ćosinog potoka i Prvog lateralnog kanala

"Smrdi s Mojanke, koju ste svojim neradom pretvorili u ekološku bombu od koje obolijevaju mještani Turjaka i Brnaza, a na kojoj je i danas izbio požar. Nesnosan smrad širi se iz Ćosinog potoka, kojim kroz centar Sinja teku fekalije, kao i iz Prvog lateralnog kanala.

Tragovi zapuštenosti vidljivi su diljem grada, a javni novac, protivno odluci Gradskog vijeća, dijelite gotovinski, na ruke, kako biste njime manipulirali", stoji u priopćenju koje je potpisao predsjednik sinjskog HDZ-a Igor Vidalina.

Bulju su poručili da "smrad vlastitog nerada, netransparentnog dijeljenja javnog novca i neispunjenih izbornih obećanja ne može sakriti galamom, primitivizmom i vrijeđanjem drugih", a građanima Hrvatske da "ne sude Sinj po njegovu gradonačelniku".

"Sinj nije Miro Bulj. Sinj je grad Gospe i Alke, vrijednih, ponosnih i poštenih ljudi“, istaknuli su iz sinjskog HDZ-a.