Sinković o Mateši i aferama: 'Imam poruku za sve koji rade u sportu, a nisu sportaši...'

Piše Ivan Jukić,
Zagreb: Humanitarni događaj Block Party | Foto: Luka Antunac/PIXSELL

Ostavka predsjednika Hrvatskog olimpijskog odbora Zlatka Mateše otvorila je brojna pitanja o stanju u hrvatskom sportu, ali i o mogućim promjenama unutar sustava. Dok se u javnosti raspravlja o odgovornosti i eventualnim nepravilnostima, sportaši nastavljaju sa svojim svakodnevnim obvezama i pripremama. Jedan od onih koji je komentirao aktualna događanja je proslavljeni hrvatski olimpijac i veslač Martin Sinković, koji je u razgovoru za Dnevnik Nove TV istaknuo kako mu nije drago što se ovakve situacije događaju u sportu.

- Nije lijep osjećaj da se u sportu takvo nešto događa, ali da nema medija, ne bih ni znao da se nešto događa. Nije nam se promijenilo ništa, normalno se natječemo i pripremamo. Žao mi je što se to događalo, ali nadam se će se stati na kraj malverzacijama u sportu i bilo kojem dijelu društva - rekao je Sinković.

Osvrnuo se i na odlazak Zlatka Mateše s čela HOO-a, naglasivši da su imali korektan odnos.

- Žao mi je jer smo imali dobar odnos. Imali smo dobar odnos s Olimpijskim odborom - istaknuo je.

Sinković je priznao kako nije bio upoznat s eventualnim financijskim nepravilnostima, istaknuvši da je njegov fokus isključivo na sportu.

- Meni je interes baviti se sportom i to mi oduzima previše vremena da bih se bavio drugim stvarima, tako da ne mogu reći da sam čuo nešto - rekao je hrvatski veslač.

Dodao je kako osobno nije imao osjećaj da je bio zakinut kada je riječ o uvjetima i podršci.

- Mi smo već dugi niz godina veliki i poznati sportaši, tako da nam se boje išta uskratiti. Moram napomenuti da mi osobno imamo sponzore i nadamo se da će nam ostati, ali čudno je i nije dobro da savez nema sponzore i nije ih imao otkako smo mi tu - rekao je.

Prisjetio se i početaka svoje karijere kada su okolnosti bile znatno drugačije.

- Na početku, kad smo kretali 2008. i 2009. godine, znali smo čuti da se nema za pripreme ili nešto drugo. Sad kad smo na ovoj razini ništa nam se nije uskratilo - dodao je.

Govoreći o budućnosti Hrvatskog olimpijskog odbora, Sinković smatra kako bi bilo poželjno da na čelo organizacije dođe netko tko razumije sport iz prve ruke.

- Ne mora, ali mislim da bi to svakako bilo bolje. Uvjeren sam da bi sportaš znao probleme i osjećaje sportaša. To ne znači da će netko iz sporta bolje raditi posao, ali će mu biti lakše taj posao raditi - objasnio je.

Na kraju je poslao jasnu poruku svima koji rade unutar sportskog sustava.

- Imam vrlo jednostavnu poruku za sve koji rade u sportu, a nisu sportaši: oni su tu zbog sportaša, a ne sportaši zbog njih. To nekad neki ljudi zaborave - zaključio je.

Pozadina Matešina iznenadnog odlaska su i četiri nove ostavke u HOO-u: 'Dobio je jedan poziv'

Ostavku je podnio Perica Bukić koji vodi vaterpolo savez, Nikola Rukavina koji vodi košarkaški savez, predsjednik rukometnog saveza Tomislav Grahovac i direktorica odbojkaškog saveza Valentina Bifflin.
Tišinu koja je ispunila ulice Drniša nakon zločina para samo jedno pitanje: Kako je Luka (19), mladić pred kojim je tek bio život, ubijen dok je dostavljao pizzu, na kućnom pragu čovjeka čija je povijest nasilja trebala upaliti sve alarme? Dok se obitelj i prijatelji opraštaju od Luke, Hrvatska s gnjevom čeka odgovore institucija
Predsjednik Hrvatskog olimpijskog odbora Zlatko Mateša podnio je ostavku u četvrtak u izvanrednom priopćenju u kojem navodi da odluku donosi kao čin moralne odgovornosti i poštovanja prema hrvatskom sportu, sportašima i hrvatskom narodu

