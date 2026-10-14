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financijska potpora

Šipić: Potpora za novorođeno dijete od 2027. raste na 803 €

Piše HINA,
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Šipić: Potpora za novorođeno dijete od 2027. raste na 803 €
Zagreb: Dolazak ministara na 210. sjednicu Vlade | Foto: Davor Puklavec/PIXSELL
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Vlada planira značajno povećanje novčane potpore za novorođenčad, čime će se obiteljima olakšati početni troškovi, a prijedlog zakona o izmjenama uskoro će biti upućen u Sabor.

Vlada planira od 1. siječnja 2027. povećati jednokratnu novčanu potporu za novorođeno dijete sa 618 na 803 eura, a prijedlog izmjena zakona koji bi omogućio i buduća povećanja uskoro će uputiti u proceduru, najavio je u srijedu ministar demografije i useljeništva Ivan Šipić. Povećanje bi obuhvatilo više od 34.000 korisnika, a za provedbu mjere na godišnjoj je razini osigurano gotovo 28 milijuna eura, rekao je Šipić nakon sjednice Vlade.

Prema prijedlogu izmjena Zakona o rodiljnim i roditeljskim potporama, Vlada bi u prosincu ove godine utvrdila visinu potpore za iduću radi primjene novog iznosa od 1. siječnja 2027.  Planirano je povećanje jednokratne potpore sa sadašnjih 618 na 803 eura odnosno sa 140 na 182 posto proračunske osnovice.

Prijedlog omogućuje Vladi donošenje visine potpore za svaku iduću godinu, a obiteljima jamči da iznos ne može pasti ispod zakonom utvrđenog minimuma ni ispod potpore od prethodne godine.

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To će biti fleksibilniji model i umjesto zakonom fiksiranog iznosa od 140 posto proračunske osnovice, visina potpore određivala bi se odlukom Vlade u postotku proračunske osnovice. To znači da bi Vlada u prosincu tekuće godine donosila odluku za iduću, čime se omogućuje pravodobnije reagiranje na gospodarske okolnosti i potrebe obitelji, pojasnio je ministar. 

Istodobno, dodao je,  zadržava se zakonska zaštita i potpora ne može biti niža od 140 posto proračunske osnovice niti od iznosa potpore ostvarene u prethodnoj godini.

Također, jasno se utvrđuju prava za određivanje visine potpore,  bio bi mjerodavan dan rođenja djeteta, odnosno dan pravomoćnosti rješenja o posvajanju, a ne dan podnošenja zahtjeva, kao što je bilo do sada.

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Najavio je da će se prijedlog zakona nakon savjetovanja s javnošću i usuglašavanja s drugim nadležnim tijelima uputiti u Hrvatski sabor i predlaže se donošenje po hitnom postupku kako bi se na vrijeme uspostavio pravni okvir za Vladinu odluku.

"Demografija za hrvatsku Vladu nema alternativu, to je kapitalno pitanje i Vlada će za to iznaći sredstva", naglasio je Šipić.

Ministar je istaknuo kako je cilj dodatno osnažiti financijsku sigurnost obitelji u razdoblju od rođenja djeteta, kada nastaju značajniji početni troškovi opreme i drugih potrepština. "Predlažemo model koji omogućuje daljnji rast bez potrebe da se za svako buduće povećanje iznosa mijenja zakon", kazao je.

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