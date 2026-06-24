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PUSTIT ĆE GA NA SLOBODU?!

Šipkom udario djevojku u Splitu i silovao: U ćeliji sad progutao britvice. Istječe rok za presudu

Piše Antonela Šaponja,
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Šipkom udario djevojku u Splitu i silovao: U ćeliji sad progutao britvice. Istječe rok za presudu
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Optuženiku u nedjelju istječe zakonom propisano maksimalno trajanje istražnog zatvora. Ako do tada ne bude donesena presuda, morat će biti pušten na slobodu

Tridesetšestogodišnji Dušan K. iz Imotskog, kojem se na Županijskom sudu u Splitu sudi za silovanje i pokušaj nanošenja teške tjelesne ozljede 18-godišnjoj djevojci, završio je u bolnici nakon što je u zatvorskoj ćeliji progutao dvije britvice i grickalicu za nokte, piše Dalmatinski portal. Zbog njegove hospitalizacije jučerašnje ročište nije održano, a nastavak postupka očekuje se nakon što se utvrdi njegovo zdravstveno stanje. Nije poznato koliko će dugo ostati na liječenju. Optuženiku u nedjelju istječe zakonom propisano maksimalno trajanje istražnog zatvora. Ako do tada ne bude donesena presuda, morat će biti pušten na slobodu.

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Trenuci prije napada u Splitu 01:25
Trenuci prije napada u Splitu | Video: 24sata/pixsell

Napad se dogodio u lipnju 2024. godine. Na snimci se vidi kako u noći sa subote na nedjelju dolazi do raskrižja Benkovačke i Mosećke ulice u splitskoj četvrti Kman, gdje se nakratko zadržava prije nego što odlazi u drugom smjeru. Nekoliko trenutaka poslije ponovno se zaustavlja u blizini raskrižja, a zatim se vraća prema Mosećkoj ulici.

Foto: PU splitsko-dalmatinska

Oko četiri minute kasnije isti muškarac ponovno je snimljen na raskrižju, ovoga puta noseći predmet nalik šipki. Bilo je to u točno 2.40 sati. Na raskrižju se u tom trenutku susreće s jednom ženskom osobom koja se koju minutu kasnije opet pojavljuje telefonirajući na mobitel, a iz drugog smjera dolazi još jedan muškarac hvatajući se za glavu. On također uznemireno telefonira, najvjerojatnije pozivajući policiju.

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Prema navodima optužnice, mlada djevojka vraćala se kući nakon noćnog izlaska kada ju je napadač željeznom šipkom udario u glavu, a potom silovao. Tijekom istrage policija je zatražila pomoć građana te objavila snimke nadzornih kamera iz splitske četvrti Kman. Ubrzo je bio priveden jedan muškarac, no istragom je utvrđeno da nije povezan s kaznenim djelom.

Dušan K. uhićen je dva tjedna nakon napada i od tada se nalazi u istražnom zatvoru. Tijekom postupka promijenio je više odvjetnika te je tražio izdvajanje pojedinih dokaza iz sudskog spisa. O tim zahtjevima odlučivalo se i u žalbenom postupku, što je dodatno produljilo trajanje suđenja.

Na ročištu koje je odgođeno optuženik je trebao iznijeti svoju obranu, nakon čega su bile predviđene završne riječi tužiteljstva i obrane. Presuda se očekivala do kraja ovog tjedna, no zbog novog razvoja događaja postupak je ponovno odgođen, navodi Dalmatinski portal.

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Komentari 7
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