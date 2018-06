'Širenje EU je glavni prioritet hrvatskog predsjedanja SEI'

Ministrica vanjskih i europskih poslova Marija Pejčinović Burić rekla je u ponedjeljak ministrima vanjskih poslova Srednjoeuropske inicijative (SEI) u Podstrani kod Splita kako je proširenje Europske unije jedan od glavnih prioriteta hrvatskog predsjedanja ovom inicijativom.

"S obzirom na činjenicu kako proces proširenja EU predstavlja strateško ulaganje u mir, demokraciju, sigurnost i stabilnost u Europi on je istodobno i ulaganje u napredak država jugoistočne Europe. Proširenje EU jedan je od glavnih prioriteta hrvatskog predsjedanja ovogodišnjeg SEI-ja", kazala je na početku zasjedanja Pejčinović Burić.

U inicijativi, čije je sjedište tajništva u Trstu, su kako članice EU-a Austrija, Bugarska, Češka, Hrvatska, Italija, Mađarska, Poljska, Rumunjska, Slovačka i Slovenija tako i zemlje koje žele ući u EU Albanija, Bosna i Hercegovina, Crna Gora, Makedonija, Moldova, Srbija i Ukrajina te Bjelorusija.

Podsjetila je kako je Hrvatska, koja ove godine predsjeda SEI-jem, u travnju organizirala konferenciju Razmjena iskustava u cilju gradnje jačih partnerstava u procesu europskih integracija i da je cilj te konferencije bio predstaviti iskustva i naučene lekcije u provedbi tehničke pomoći kroz nacionalne i EU instrumente kako bi se pomoglo državama u procesima njihove integracije u EU.

Kazala je da je Hrvatska najmlađa država članica EU zbog čega smatra da su iskustva pristupnog procesa i hrvatski pogledi na proces proširenja korisni i važni za države članice EU, ali i za one koji to žele postati i one koji žele ojačati odnose sa EU.

"U Zagrebu smo prošlog tjedna održali ministarsku konferenciju, u svibnju je u istom gradu bio i sastanak parlamentarnog odbora SEI-ja. Održali smo i međunarodnu stručnu konferenciju, a tijekom ove godine ćemo održati i konferenciju o energetskoj učinkovitosti, podvodnoj arheologiji i kulturnim rutama. Krajem godine će biti održana parlamentarna skupština SEI-ja, a završni događaj će biti summit šefova vlada SEI-ja uz poslovni forum u studenom", izjavila je Pejčinović Burić.

Naglasila je da je važan prioritet hrvatskog predsjedanja upravljanje migracijama, dok je tema današnjeg sastanka srednjoeuropska inicijativa-buduća perspektiva s posebnim osvrtom na iskustva i izazove koje proizlaze iz procesa svih integracija, te na zajednička nastojanja u jačanju regionalne stabilnosti. Rekla je da je sigurna kako im je zajednička ideja razmotriti događanja unutar SEI-ja, dosadašnja postignuća i buduće prioritete te organizacije.

Glavni tajnik SEI-ja Giovanni Caracciolo di Vietri podsjetio je kako će sljedeće godine biti 30 godišnjica SEI-ja te kazao kako mu je drago da vide Hrvatsku na čelu inicijative i dodao da su počeli prije 29 godina, te do danas narasli na 18 članica, dok se situacija u regiji značajno promijenila.

"Jedna smo jedinstvena organizacija koja kombinira one koji primaju i one koji daju. Djelujemo kao jedinstveni partneri u europskoj banci za obnovu i razvoj. Promoviramo programe vezane za ovu regiju, za to imamo male fondove, a to i je osnovna esencija našeg postojanja", zaključio je di Vietri.

Zamjenica gradonačelnika Splita Jelena Hrgović kazala je kako je zajednički cilj integracija svih članica inicijative u jednu europsku obitelj, podsjetivši kako je Hrvatska do svog članstva prošla trnovit put. Rekla je da su tu kako bi pomogli onima koji žele postati članovi te inicijative.

"Ono ćemu Hrvatska naročito posvećuje pažnju je prijenos znanja i iskustava na području europskih integracija, gospodarske suradnje, suradnje na području kulture i posebno suočavanje sa izazovima imigracija, intenziviranje suradnje sa SEI-jem i drugim regionalnim međunarodnim organizacijama, te nastavak parlamentarne suradnje", rekla je Hrgović.