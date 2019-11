Širi se podrška učiteljima: Uz njih su sada još 54 sindikata

Podrška učiteljima u štrajku dolazi sa svih strana pa se očekuje da će zagrebački Trg bana Jelačića biti prepun u ponedjeljak na najavljenom prosvjedu u 12:05 sati.

- Dolazi najmanje 50 autobusa samo članova našeg sindikata iz cijele Hrvatske, a Sindikat hrvatskih učitelja dovest će ih najmanje još triput toliko. Imamo potporu roditelja, velikog broja građana, podržavaju nas i ostali sindikati. Nadam se da će Jelačićev trg biti dovoljno velik - kazao je predsjednik Nezavisnog sindikata zaposlenih u srednjim školama Branimir Mihalinec za Jutarnji list.

Prosvjetarima bi se mogli pridružiti željezničari i strojovođe, vatrogasci, carinici, pomorci, cestari, djelatnici Hitne pomoći, umirovljenici i drugi radnici čiji su se matični sindikati, a do petka popodne njih 54, javno solidarizirali s učiteljima i nastavnicima.

Dobili podršku i na koncertu

Sindikati u osnovnim i srednjim školama koji se bore za povećanje koeficijenta složenosti poslova za 6,11 posto jučer su dobili potporu na Pozitivnom koncertu u zagrebačkom Domu sportova, pišu Vijesti.hr.

Sindikalisti su se popeli i na pozornicu dok je iza njih pisalo: "Svi ste vi imali učitelja. Koliko vam vrijedimo?" i održali kratak govor publici.

Plenković je trebao sjesti s učiteljima i riješiti to

O štrajku prosvjetara progovorila je i Anka Mrak Taritaš, koja je gostovala u Novom danu na N1.

- Kada bi premijera Andreja Plenkovića trebalo opisati jednom rječju to bi bila bahatost. Vidjelo se olakšanje na licima ljudi iz sindikata samo zato što je on sjeo za stol. Oni traže poštivanje, dostojanstvo, jer reforma se ne radi putem kompjutera nego ju provode ljudi, profesori. Premijer je važno najavio 6,12 posto povećanje plaća svima u javnom i državnom sektoru. Time je išao riješiti problem s 2 milijarde kuna, a da je išao samo udovoljiti zahtjevima nastavnika mogao je to učiniti s pola milijarde. Trebao je s ljudima sjesti i riješiti to, ali kada razgovarate putem medija - ili nikako, onda rješenja nema. Štrajk je otišao predaleko, ali oni koji štrajkaju ne mogu odustati, jer je onda pitanje čemu sve ovo, a premijer u svojoj bahatosti ne želi popustiti. Djeca ne idu u školu, a prošle je godine 1000 djece palo na maturi. Već sada se zna da će biti problem sve nadoknaditi, izluđeni su roditelji, a nastavnici ne mogu odustati. Premijer je prije 20 dana trebao sjesti sa sindikatima i razgovarati, jer ovo je otišlo predaleko - kazala je Mrak-Taritaš.

O odgovornosti ministrice obrazovanja Blaženke Divjak kaže kako ona postoji, no da je i dalje odgovornost premijera ta koja je veća.

- Blaženka Divjak dio je tima na čijem je čelu premijer. Ona je mogla sjesti s profesorima, ali bez dogovora sa Zdravkom Marićem ili premijerom svako bi obećanje bilo uzaludno. Njen je grijeh što u reformi nisu uzete u obzir i plaće profesora. Ona je u ovogodišnjem proračunu to trebala riješiti, no premijer ne treba svoju odgovornost prebacivati na Blaženku Divjak - zaključila je.

