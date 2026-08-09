Širi se snimka na kojoj policajac s broda baca psa u more! Evo što kažu: 'Samo smo ga pustili'

Društvenim mrežama u nedjelju počela je kružiti dramatična snimka. Snimka je objavljena u Facebook grupi "Policija zaustavlja - Zadarska Županija", a izazvala je veliko zgražanje javnosti.

Naime, na snimci se vide tri policajca na brodici policije. Jedan od policajaca nalazi se nad muškarcem koji leži i kojemu stavlja lisice dok mu drugi policajac pomaže. Snimka potom dalje pokazuje psa koji skakuće i šeće po brodu i kreće se prema trećem policajcu. Pas, sudeći po snimkama, ne izgleda agresivno.

Međutim, jedan od policajaca je psa u jednom trenutku zgrabio i podignuo te ga bacio u more.

DRAMATIČNU SNIMKU POGLEDAJTE OVDJE

Pas je počeo plivati te je u jednom trenutku glavom izronio prema brodu kao da se pokušava vratiti na njega.

"Užas!", "Jadan pas", "Zna li itko što je bilo sa psom?", samo su neki od komentara koje su ljudi ostavljali ispod objave.

Foto: Policija zaustavlja - Zadarska županija

Zbog svega smo kontaktirali i Policijsku upravu zadarsku. Kako su naveli u odgovoru, sve se odvilo u subotu oko 17.40 sati. Postupali su zbog jedrilice koja je ometala kupače u mjestu Kraj na otoku Pašmanu. Na jedrilici su zatekli muškarca i psa.

- Provedenim provjerama policijskih službenika utvrđeno je da se radi o 37-godišnjem hrvatskom državljaninu za kojim se tragalo zbog sumnje da je počinio kazneno djelo iz domene kaznenih djela protiv braka, djece i obitelji na području Karlovačke županije. Po započetom postupanju policijskih službenika, muškarac je odmah započeo s pružanjem aktivnog otpora te se s broda bacio u more zajedno s psom prema kojem se neprimjereno ponašao te mu nekoliko puta uronio glavu ispod razine mora - kažu iz policije.

Muškarca su potom podigli na službeno plovilo, ali je on i dalje pružao otpor te je fizički nasrnuo na policajce. Uhitili su ga uz uporabu sredstava prisile.

Što se tiče psa, iz policije kažu kako su obavijestili komunalnog redara koji je tijekom postupanja došao na mjesto događaja i nalazio se na kopnu u blizini službenog plovila.

Foto: Policija zaustavlja - Zadarska županija

Iz policije ističu kako je pas prvotno samostalno skočio na službeno plovilo

- Policajci su psa zbog trenutačne opasnosti od nasukavanja službenog plovila i postojanja opasnosti te ugroze od napada psa, u dogovoru s komunalnim redarom, pustili u more gdje ga je prihvatio komunalni redar, koji je preuzeo daljnu brigu o psu - stoji u odgovoru policije.

