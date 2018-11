Sirijac iz Mosta: 'Treba odmah dizati prepreke na granicama'

Politički tajnik i saborski zastupnik Mosta NL Nikola Grmoja održao je konferenciju za medije s dr.Nizarom Shoukryem u prostorijama Mosta u Zagrebu na temu migrantske krize.

Dr. Nizar Shoukry liječnik je, Sirijac koji već 35 godina živi u Hrvatskoj, član Glavnog odbora Mosta NL, potpredsjednik skupštine Vukovarsko-srijemske županije koji je 2015. godine dobio nagradu Ponos Hrvatske za doprinos, volontiranje i humanost pokazanu prilikom migrantske krize 2015. Dr.Shoukry i supruga bili su utočište gotovo pa sve i jednom migrantu koji je tada prošao kroz Hrvatsku, a bilo ih je oko 700.000.

- Nama su bitne dvije stvari, sačuvati sigurnost naše granice i sačuvati sigurnost naših građana - odmah je naglasio na početku svog izlaganja dr.Shoukry te nastavio: 'Svaki dan sam s tim ljudima, na dnevnoj bazi je više desetaka pokušaja ilegalnih prelazaka koji dolaze iz Srbije gdje naša policija radi lavovski posao u sprečavanju ulazaka u Hrvatsku. Hrvatska nije protiv migranata što je i dokazala 2015.godine ali smo za strogu kontrolu migranata kako bi znali tko nam ulazi u državu jer logično je da kada vam se pojavi netko u vašem dvorištu, prvo pitanje ćete postaviti tko ste vi i što želite?'

Dr.Shoukry posebno je naglasio doprinos policajaca koji dijele sudbinu migranata. Dok migranti spavaju pod vedrim nebom, policajci stoje pod vedrim nebom. Migranti dobivaju topli obrok, a policajci paštetu i kruh i tako u 4 smjene i tako već pune tri godine.

'Hrvatska se nalazi u nezavidnoj situaciji gdje su se okolnosti promijenile za razliku od 2015. kada je Hrvatska bila sporedna odnosno tranzitna zemlja prema zapadu, a danas postajemo kako stvari stoje glavna ruta. Naši susjedi - Italija, Slovenija, Mađarska zatvorili su granice, tako da je Hrvatska ostala jedina zemlja koja brani svoju granicu ljudima. Granica s BiH dugačka je više od 1000 km, a nemamo dovoljno policajaca da štite toliko dugačku granicu. I nemojte zaboraviti da je tu još i granica sa Srbijom...', nastavlja dr. Shoukry.

Osim toga, postavio je pitanje: 'Tko su ti migranti, da li bježe od vatre ili su migranti koji dolaze iz zemalja koje nisu pogođene ratom i to bez dokumenata i žele nastaviti put prema zapadu? Jednom je netko rekao da se migranti kreću kao rijeka i to je točno jer oni nama diktiraju put gdje će se oni pojaviti pa mislim da je došlo vrijeme da Hrvatska počne mijenjati tok te rijeke kako bi olakšali posao našoj policiji.'

Na kraju je dr.Shoukry ponudio konkretna rješenja:

- Ja kao Hrvat koji poznaje mentalitet Istoka predlažem da odmah počnemo raditi na fortifikacijskim preprekama i to prvo od juga zemlje prema istoku. Od juga jer moramo zaštititi našu sljedeću turističku sezonu gdje niti jedan turist neće doći ako čuje da migranti ulaze bez kontrole, a prema istoku jer s tim tehničkim preprekama ćemo suziti njihovo kretanje i tjerati njih na kontrolnu točku gdje će ih policija sačekati i kontrolirati. To je poruka prema svim migrantima koji žele krenuti prema Hrvatskoj. Osim toga, migranti imaju veliki respekt prema vojsci tako da kada oni vide da vojska stoji uz policiju na granici znati će da je Hrvatska odlučna u svojoj odluci i da neće dozvoliti prelazak ilegalnih migranata. I treća stvar, poruka za Ministarstvo vanjskih poslova, moraju imati oštar stav prema Njemačkoj i EU. Pošto su oni napravili problem sada im se sve to obija o glavu i mi pod hitno tražimo da oni nađu rješenje za te jadne ljude koji su prošli tisuće i tisuće kilometara u želji da nađu svoj mir i sigurnost. Na kraju bih rekao da nama nitko neće davati lekcije kako biti human i kako treba postupati prema migrantima, nama je žao patnje tih ljudi, ali na prvom mjestu je sigurnost naše granice i sigurnost naših građana inače ćemo postati hot spot.'

Politički tajnik Mosta, Nikola Grmoja, na samom kraju dodao je: 'Dakle, sasvim je jasno da je Hrvatska humana zemlja što smo i pokazali, što je među ostalim pokazao i naš Nizar svojim vlastitim primjerom. Očito je da su se okolnosti promijenile kako je i dr. Nizar rekao, riječ je o ljudima koji ne bježe sada iz ratom pogođenih područja, već se većinski radi o ekonomskim migrantima. Ne samo da se promijenio sastav dakle ljudi koji nam dolaze, već i okolnosti. Zemlje u okruženju zatvorile su granice. Dr.Shoukry je predložio neka od rješenja, isto tako ovih dana je aktivan i globalni kompakt o sigurnim, uređenim i zakonitim migracijama, tzv. marakeški sporazum. Naše Ministarstvo vanjskih i europskih poslova je danima šutjelo na upite medija, a s druge strane predsjednica navodno najavljuje da u Marakeš neće ići iako se nedavno pozitivno izrazila o sporazumu i najavila dolazak u Marakeš. Zanima nas zbog čega je predsjednica promijenila odluku i kakav je njen stav o tom sporazumu? Tražimo da se građani i javnost upoznaju s mogućim posljedicama pristupanja RH tom sporazumu, posebno zbog činjenice da su SAD, Mađarska, a odnedavno i Austrija i njen kancelar Kurz najavili da u tom sporazumu neće sudjelovati. Ministrica Burić jučer tvrdi da se sporazum ne potpisuje, ali prešućuje da se sporazum usvaja kao što izrijekom stoji u javnom dostupnom nacrtu dokumenta. Premijer Plenković tvrdi da se sporazum odnosi samo na regularne migracije što nije točno jer se na sedam mjesta koristi sintagma 'neovisno o migracijskom statusu'. Svi skupa ponašaju se vrlo neodgovorno prema novonastaloj situaciji - priopćeno je iz Mosta.