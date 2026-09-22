Njemačka najavila ukidanje zaštitnog statusa muškarcima podrijetlom iz Sirije

Njemačka sve većem broju sirijskih izbjeglica, i to prije svega mladim muškarcima, planirauskratiti zaštitni status i pojačano ih protjerivati u Siriju, potvrdio je u utorak njemački ministar unutarnjih poslova Alexander Dobrindt.

„Sljedećih dana će i mnogi mladi muškarci iz Sirije, za koje se pretpostavlja da mogu za svoju egzistenciju skrbiti i u Siriji, dobiti zahtjev za napuštanjem Njemačke“, rekao je njemački ministar unutarnjih poslova Alexander Dobrindt (Kršćansko-socijalna unija CSU) na rubu stranačke konferencije u bavarskom mjestu Banz.

Ministar je time potvrdio današnje napise medija po kojima Njemačka započinje intenzivno preispitivati zaštitni status za sirijske izbjeglice.

Nakon mlađih muškaraca koji su u Njemačku stigli sami, bez obitelji, mjere ukidanja zaštitnog statusa bit će „korak po korak“ proširene i na ostale skupine.

Ujedno će se, uz prisilne deportacije, pojačati pozivi za dobrovoljno napuštanje Njemačke, naglasio je Dobrindt.

„Vlada želi jasno pokazati da nema popuštanja kada je u pitanju potpuna promjena migrantske politike“, rekao je.

Ministarstvo unutarnjih poslova je priopćilo kako je „od samog početka bilo jasno“ da zaštitni status ima opravdanje samo toliko dugo dok postoje razlozi za zaštitu.

„Situacija u Siriji se svakim danom poboljšava a time nestaju i razlozi za pružanje zaštite njezinim građanima u Njemačkoj“, stoji u priopćenju ministarstva.

Unutarnjopolitički glasnogovornik zastupničkog kluba vladajuće Unije CDU/CSU Alexander Thorm je rekao kako će provjera statusa započeti s „mladim muškarcima“ koji primaju socijalnu pomoć i koji, kako je rekao, „ne rade i vise na grbači države“.

Ona je istodobno rekao da će svi oni koji rade, posebice u deficitarnim medicinskim zanimanjima, dobiti priliku za produženje boravišnog statusa.

U Siriji je krajem 2024. svrgnut dugogodišnji diktator Bašir el Asad, čime je okončan i građanski rat u zemlji.

Od oko milijun sirijskih izbjeglica, od kojih je većina u jeku izbjegličkog vala 2015./2016. stigla u Njemačku, oko 600.000 posjeduje zaštitni status.

Ostatak je u međuvremenu stekao njemačko državljanstvo ili se u Njemačkoj nalazi na temelju nekog drugog boravišnog razloga, poput izobrazbe.