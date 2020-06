Širili lažne vijesti o koroni pa zaradili prijavu: Sudit će im se po zakonu iz bivše Jugoslavije

<p>Za vrijeme karantene u Hrvatskoj nekolicina građana je preko društvenih mreža javnosti nudila lažne informacije.</p><p>Sve takve objave koje su se pokazale neistinitima policija je odlučila tretirati kao prekršaje i do kraja svibnja podnijela je 32 optužna prijedloga općinskim sudovima zbog počinjenja prekršaja izmišljanja ili širenja lažnih vijesti vezanih uz bolest COVID-19.</p><p>Iako su još u travnju pojedini članovi Stožera pozivali da se ljude koji tako uznemiruju javnost kazneno goni, Hrvatska nema kazneno djelo širenja lažnih vijesti, pa je policiji ostalo da se drži Zakona o prekršajima protiv javnog reda i mira, starog zakona još iz vremena bivše Jugoslavije, čija prva verzija datira još iz 1977. godine koji dosad nije doživio značajnije promjene, osim izmjena s početka devedesetih godina kad su novčane kazne određene u njemačkim markama i to dosad nije izmijenjeno iako je marku prije 18 godina zamijenio euro.</p><p>Prema tom zakonu propisano je da će se onaj »tko izmišlja ili širi lažne vijesti kojima se remeti mir i spokojstvo građana kaznit za prekršaj novčanom kaznom u protuvrijednosti domaće valute od 50 do 200 DEM ili kaznom zatvora do 30 dana«. Dakle, 32 građana koji su širili lažne vijesti o koronavirusu i po mišljenju policije tako uznemirili javnost mogli bi platiti kaznu do najviše osamstotinjak kuna ili provesti u zatvoru do mjesec dana, piše <a href="https://www.novilist.hr/vijesti/hrvatska/32-prijave-za-sirenje-laznih-vijesti-o-koroni-u-hrvatskoj/" target="_blank">Novi List.</a></p><p>Jedan građanin je u vrijeme kad je stožer pooštravao mjere, objavio da će u Zagrebu biti proglašena potpuna karantena, pa je pozivao građane i da kupe zalihe hrane, jer će se po uzoru na pojedine gradove u Italiji ili Španjolskoj u trgovine moći jednom tjedno i to u određeno vrijeme.</p><p>Pritom se pozivao na visoki izvor iz Vlade. Takva karantena u Zagrebu nikada nije proglašena. Bilo je na društvenim mrežama i objava o prepunim bolnicama u Hrvatskoj.</p><p>Javnosti je poznat i slučaj iz Vrsara gdje je »prave« vijesti o koroni objavljivala žena koja se predstavljala kao liječnica, a na kraju se pokazalo da je osim vijesti lažno i njezino predstavljanje jer nije liječnica. Neki su išli toliko daleko da su građanima objašnjavali na kojim odjelima radi medicinska sestra koja je zaražena, ali je to prešutjela.</p><p>Prekršajnu prijavu zbog širenja lažnih vijesti ‘zaradio’ je noćni čuvar jednog zatvorenog dubrovačkog hotela jer je tijekom smjene preko društvene mreže objavio fotografije s ranijih okupljanja, za koja je tvrdio da se upravo događaju i time krše mjere protiv širenja zaraze, piše Novi List.</p><p>Potpuno je nejasno i što je početkom travnja jednu 34-godišnju ženu s područja Vrbovca motiviralo da na društvenoj mreži objavi da je zaražena, iako to nije bila. Zdravstvene vlasti pregledom su utvrdile da nije zaražena, a policija je zaključila da je takvom objavom uznemirila sve koje poznaje, posebice one s kojima je bila u kontaktu i koji s njom rade te je i ona zaradila prekršajnu prijavu.</p>