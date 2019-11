Šiša Kolindu, Škoru i suprugu: Vrijeđala Kim zbog srpske krvi

Dugogodišnja frizerka Kolinde Grabar-Kitarović, Renata Vinšek, na svojem profilu na Facebooku prozvala je Kim Ann Škoro, suprugu Miroslava Škore, zbog “srpskih krvnih zrnaca”. Dodala je i kako bi bila razočarana idejom da ćemo imati “Srpkinju za prvu damu, vjenčanu u pravoslavnoj crkvi”. No 24sata su otkrila da je Renata Vinšek frizerka iste te Kim Ann Škoro. I njezina muža također.

- Pa da, naravno da ga je frizirala. Ona mu je frizirala i suprugu. Tu se oboje šišaju. Nisu redoviti, bili su u nekoliko navrata. Suludo je to sve skupa. On je čovjek koji nije navikao na takve šovinističke ispade - rekao nam je Mate Mijić, Škorin glasnogovornik.

O Mijićevim riječima svjedoči i objava na stranicama frizerskog salona Renata, objavljena u studenom prošle godine.

“Radna atmosfera... hvala legendi gos. Škori. A vani snjegić i sve nekak ljepo. LOVE IS IN THE HAIR”, piše u ganutoj objavi. 24sata kontaktirala su Renatu Vinšek kako bi doznala što se u međuvremenu dogodilo. Zašto je pukla ljubav između Škore i Renate Vinšek?

- Ne želim razgovarati s vama - odsječno nam je poručila frizerka i poklopila slušalicu.

Odlučili smo zato otići na frizuru do njezina salona kako bismo pokušali dobiti konkretan odgovor na njezine komentare.

- Znala sam da ste novinar u trenutku kad ste ušli. Molim vas, izađite. Ne želim davati nikakve komentare, ne želim razgovarati s vama - poručila nam je Renata.

Podsjetimo, nakon objave spornog statusa o Škorinoj supruzi, Vinšek se branila govoreći da je zapravo riječ o nesporazumu.

- Taj status je ukraden s mojeg privatnog profila, krivo je to preneseno u potpunosti - rekla nam je.

Uskoro je objavila novi status u kojemu se ispričala srpskoj manjini. Riječi Renate Vinšek, kojima se posipa pepelom nakon skandalozne izjave o srpskim krvnim zrncima, mogu se protumačiti da jedno misli kao fizička osoba Renata Vinšek, a da sasvim drugačije razmišlja kao Renata Vinšek d.o.o. Tome u prilog svakako ide i činjenica da je njezinoj kćeri na svadbi pjevao srpski pjevač Bane Mojičević, pobjednik prve sezone showa “Zvezde Granda”.

Renata Vinšek i predsjednica Kolinda Grabar Kitarović davno su, pak, prerasle profesionalni odnos. One su prijateljice više od trideset godina, žene koje se podupiru, tješe i hrabre.

Navodno bi se Renata Vinšek i predsjednica znale povući u pokrajnju sobu, u sad već bivšem salonu u Frankopanskoj ulici, ako bi imale nekih povjerljivih, emotivnih tema za razgovor.

Koliko povjerenja imaju jedna u drugu govori činjenica da je predsjednica Kolinda Grabar-Kitarović, dok je živjela izvan Hrvatske, znala frizerki Renati ostaviti mjesečni paušal kako ne bi morala razmišljati o novcima kad dođe na frizuru. A brigu o svojoj kosi predsjednica je povjerila samo Renati Vinšek. I nikom drugom.

- Uvijek su bile dobre. Kliknule su si i to je to. Zaista ne znam da ju je itko ikad osim Renate frizirao - rekao nam je jedan sugovornik koji odlično poznaje predsjednicu Kolindu Grabar-Kitarović. Nije popustila ni tijekom Karamarkove vladavine. Naime, Ana Karamarko je vlasnica salona Opium, koji je također na glasu kao ekskluzivni, ali predsjednica nije popustila te je ostala odana Renati Vinšek. Inače, Renata Vinšek se brinula i o frizuri bivšeg predsjednika Franje Tuđmana, ali on nije dolazio u salon, nego je ona odlazila k njemu, na Pantovčak. Renata Vinšek je već neko vrijeme u mirovini, a vođenje salona u Trenkovoj ulici prepustila je kćeri.