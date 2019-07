Sisak: Počeo je prosvjed protiv odlagališta medicinskog otpada

Nakon dva veća prosvjeda, predstavnici građanske inicijative "Siščani ne žele biti Smetlišćani", počeli su u ponedjeljak ujutro višednevni prosvjed ispred zgrade županijske uprave zbog skladištenja i obrade medicinskog otpada u prigradskome naselju Novom Pračnu.

Prosvjednici se protive izdavanju trajne dozvole za obradu neopasnog i opasnog medicinskog infektivnog otpada tvrtki "Remondis Medison" te izdavanju građevinske dozvole tvrtki "Rijekatank", koja u prigradskome naselju Novom Pračnu namjerava skladištiti i obrađivati 30.000 tona opasnog i 10.000 tona neopasnog otpada na godinu.

Foto: Nikola Cutuk/PIXSELL

Iako je sisačko Gradsko vijeće donijelo odluku o zaustavljanju planirane aktivnosti vezane uz izdavanje dozvola tim tvrtkama, odgovora na zahtjeve građanske inicijative još nema, rekla je u u ime inicijative Katarina Miškulin.

"Konkretne smo odgovore tražili od svih mjerodavnih, od gradske uprave do predsjednice države, ali nam je odgovorila jedino pučka pravobraniteljica. Tek smo tada ustanovili da su se svi drugi oglušili na naše zahtjeve. Zbog toga smo odlučili da višednevnim prosvjedom ispred zgrade županije, a od četvrtka i Grada Siska, mjerodavne upozorimo kako ne odustajemo od svojih zahtjeva. Ovo nismo zamislili kao masovne prosvjede, nego kao mirni podsjetnik na naše zahtjeve", rekla je Katarina Miškulin.

Naime, građani sumnjaju da će "Rijekatanku", umjesto u Novom Pračnu, biti ponuđena alternativna lokacija na području grada Siska. "Nismo sigurni nastoji li se izigrati odluka Gradskog vijeća pa prosvjedom upozoravamo sugrađane da još ništa nije gotovo, a političarima šaljemo jasnu poruku da nikakve zakulisne igre nećemo šutke promatrati", rekla je Miškulin.

Foto: Nikola Cutuk/PIXSELL

Dodala je da su nakon prošlog prosvjeda poslali dopise sisačko-moslavačkom županu te zamjenicima i vijećnicima u Županijskoj skupštini da se očituju o opasnom otpadu u Sisku.

"Do danas nismo dobili službeni odgovor pa se, s obzirom na to da je 11. srpnja sjednica Županijske skupštine, nadamo da će to pitanje staviti na dnevni red i izaći u javnost sa službenim stajalištima", izjavila je Miškulin.

Prosvjedi će trajati do 12. srpnja, a nakon ljetnog odmora, kako najavljuju predstavnici inicijative, ponovno planiraju masovna okupljanja građana. (tob)

Tema: Hrvatska