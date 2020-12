Mi smo sad u situaciji da smo drugi u svijetu po nogometu i prvi u Europi po koroni. Vlada je debelo zakasnila s nekim mjerama, što se danas vidi i po brojevima. Sve ono što može pomoći da se pandemija suzbije, mi ćemo podržati, poručuje SDP-ov saborski zastupnik Arsen Bauk.

Treba gledati koje mjere donositi sada, naglašava dodajući kako će odgovornost za kašnjenje i sve što je bilo prije tražiti na drugom mjestu i u drugo vrijeme. Ako se uvedu propusnice, Bauk s tim nema problema.

- Obzirom da se radi o manjem ograničenju ljudskih prava nego što je to bilo na proljeće kad su bile uvedene propusnice između općina, to smatramo u ovom trenutku razmjernim. Za to nećemo inzistirati na dvotrećinskoj većini i nadamo se samo da će Vlada ovaj put pripremiti sve tehničke preduvjete da oni koji budu trebali ići u drugu županiju iz opravdanih razloga i trebaju propusnice, da to funkcionira normalno, a ne kaotično kao na proljeće - kaže Bauk.

Dok Karolinu Vidović Krišto, zastupnicu Domovinskog pokreta, ljuti što pravila nisu za sve jednaka pa saborski zastupnici ne moraju tražiti propusnice već mogu sa zastupničkom iskaznicom putovati, Bauk u tome ne vidi ništa sporno. Naravno, dodaje, ukoliko ne zloupotrebljavaju to u privatne svrhe.

- Ja neću koristiti to što mi je dovoljna zastupnička iskaznica na način koji bi me razlikovao od ostalih građana. Nije to problematično, zastupnici su predstavnici građana i njih je 150 od četiri milijuna i sasvim sigurno ne mogu doprinijeti širenju zaraze. Osim toga, dobar dio njih je to već prebolio. Ali sve ono što nije nužno, to bi bila jedna vrsta bahaćenja, koja nije potrebna u ovoj situaciji - naglasio je.

Nije pobornik ograničenja ljudskih prava, a ograničenje okupljanja jest jedno od ljudskih prava, u neproporcionalnoj mjeri, kaže Bauk, ali dodaje kako je sada epidemiološka situacija malo eskalirala.

- Mogu se pridružiti apelu svih onih koji upućuju ljude da što manje prisustvuju masovnim, velikim ili srednje velikim okupljanjima. Ovo ograničenje koje imamo za privatna okupljanja na 10 ljudi, a javna na 25 je u ovom trenutku razmjerno. Treba li to još postrožiti, ne znam. Ono što je veći problem je kako država može utvrditi privatna okupljanja više od 10 ljudi bez ulaska u privatne prostore i sudskog naloga. To je posebna priča s ustavno-pravnog aspekata i na to smo upozoravali - rekao je.

Što se tiče gospodarskih mjera, Bauk poručuje da će svi oni kojima je zbog odluka države onemogućeno pravo na rad dobiti svoje putem mjera - bilo od države, bilo od suda.

- Ako država sama propiše nekakvo obeštećenje, bit će se lakše braniti na sudu. Siguran sam da će svatko onaj kome je država uskratila neko pravo, dobiti neko obeštećenje, odnosno naknadu - rekao je.Hoće li biti masovnih zatvaranja, Bauk ističe da je to sad teško predvidjeti.

- To bi značilo još veći gospodarski pad, još veće smanjenje gospodarske aktivnosti, još manje novaca u Državnom proračunu pa i još manje mogućnosti da se pomogne ovim drugima i to je nešto o čemu svaka vlada mora voditi računa - o balansu. Neću otkriti toplu vodu kad kažem da ćemo neku cijenu gospodarskih aktivnosti platiti i u ljudskim životima, nažalost. To je ono što oni kažu balans, ali to treba tako reći da se to zna - poručuje ovaj SDP-ovac.