'U Jasenovac ću ići, u Bleiburg nikad, zna se moj stav o tome'

Vijeće za nacionalnu sigurnost sastati će se tijekom ovog tjedna, rekao je Zoran Milanović odmah na početku intervjua za RTL Danas.

- Postoji zakonska mogućnost da vojska izađe na granicu zbog migrantske krize. Tu smo, pratimo, gledamo i nadamo se da neće biti potrebe da vojska ide čuvati granicu. U redu je da bude od pomoći, kao i dosad.

- I 2015. godine Hrvatska vojska je bila prisutna. U međuvremenu je donesen zakon kojim je predviđeno ono što smo radili 2015. ali kada bi vojska trebala, onda bi to bila velika kriza. Zakon tu mogućnost predviđa. Ne vidim okolnosti da se to dogodi. Stanje je mirno, mislim da će tako i ostati. U međunarodnom humanitarnom pravu se puno dogodilo, postoji načelo da ljude ne smijete odbaciti tamo gdje im prijeti ugroza. Kada je Hrvatska primila stotine tisuće izbjeglica iz BiH. To je tada bila i naša obveza. U ovom slučaju, pa čak ni 2015. nije prijetila zgroza ljudima koji su dolazili iz Turske.

- Migranti su jadni ljudi kojima se manipulira od strane Turske. Erdogan je reagirao impulzivno nakon što su u Idlibu ubijena 33 turska vojnika...

Što se korona virusa tiče, Milanović kaže da je siguran da 'Vlada zna što radi'.

- Nije me strah korona virusa, ali događa se nešto što nikad ni mi ni svijet nismo iskustili.

- Naravno da nisam mislio da je Srbija 'šaka jada'. To krivo interpretira. Nisam mislio na cijelu državu. Sad bi se ja u prebrojavanju mogao uhvatiti na udicu pa govoriti tko je za koga glasao. Za mene je glasalo jako puno pripadnika srpske zajednice, ljudi, naših građana. To je očlito, to vidim i to mi je drago. I onda mogu pitat drugu stranu je li ikad neki Hrvat glasao za njega. Gospodin Vučić i ljudi koji vode Srbiju moraju odlučiti kada i kamo žele, je li to Rusija, neutralnost... Da ću se navuči na taj tanak led prljave vode, neću.

- Nemam plan ići u Beograd, ali zašto ne. Sigurno im neću raditi probleme oko ulaska u EU...

Komentirao je i odlazak hrvatskog kontigenta u Afganistan.

- Taj kontigent vojnika koji idu u Afganistan je svakako posljednji, i Amerikanci odlaze. Ići ću tamo, rekao je Milanović.

Bernardić kao premijer?

- Mislim da Bernardić može biti dobar premijer ako pobijedi na izborima.

- Ja jesam za osvježenja u politici, ali sam i za institucije. Rad stranaka je u jednoj mjeri određen zakonom. Prema tome, važno je da Hrvatska ima jake i stabilne političke stranke. A svakako će s vremena na vrijeme neka nova energija, neki dobar duh ili zloduh izaći iz boce, rekao je Milanović na pitanje o Škorinoj stranci.

Predsjednik je komentirao i imenovanje Jadranke Žarković na mjesto svoje savjetnice, kao i njene veze sa Željkom Markić.

- Tko je Željka Markić? Državni neprijatelj? To je osoba s kojom se ne slažem, ali ja sam izabrao savjetnicu. Ali kada me pitate, ja za savjetnika biram kao predsjednik republike ljude od kojih mogu dobiti dobar savjet. Netko tko je četiri godine vodio Agenciju za odgoj i obrazovanje, ako netko posta sustav, pozna ga ta osoba.

- Što se tiče tog incidenta na koji se nakačilo nekoliko ljudi, radi li koje li ironije, o slučaju u kojem sam osobno sudjelovao. Ta osoba me nazvala i pitala što da radi, imam li neki savjet. Moj savjet je bio "Gledajte da se sačuvate". Ko za vraga, imam iskustvo u tom slučaju. Ružno je kad nekoga tko je uredan prokazujete kao homofoba.

Zoran Milanović rekao je da će otići u Jasenovac, ali ne politički već komemorativno. Na Bleiburg, kaže, nikad.

Otić ću u Jasenovac. Tamo bih rado ne govorio. To nije politički skup, to je komemoracija. Nadam se da smo zreli u jednoj dostojanstvenoj koloni. Da pokažemo da smo normalni i humani, da pustimo bukače iz Srbije koji uvijek koriste te dane, to mene smeta.

- Na Bleiburg neću ići. Tamo sam bio 2008., išao sam i u Tezno. Zna se moj stav o tome. Također, Austrija je donijela neke zakone i treba vidjeti kako će se oni odnositi prema svemu na Bleiburgu.

