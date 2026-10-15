Sj. Koreja opet testira: Lansirali su projektile s podmornice...

Sjeverna Koreja danas je testirala dvije vrste strateških krstarećih projektila lansiranih s podmornice. Kako izvještavaju tamošnji državni mediji, glavni cilj ovog poteza bio je provjeriti operativne sposobnosti mornarice i pouzdanost sustava za odvraćanje. Testiranja su provedena u moru kod istočne obale zemlje, a cijeli proces pratili su visoki vojni časnici. Državna novinska agencija KCNA objavila je kratko izvješće, no pritom nisu otkrili dodatne detalje o samim projektilima niti o točnom vremenu lansiranja.

Ipak, u službenom izvješću istaknuli su kako ovo testiranje nije imalo nikakav negativan utjecaj na sigurnost susjednih država. Razvoj modernih podmornica sposobnih za ispaljivanje projektila predstavlja jedan od glavnih vojnih prioriteta sjevernokorejskog vođe Kim Jong Una.

Posljednjih godina zemlja ubrzano radi na razvoju balističkih i krstarećih projektila koje testiraju s različitih platformi, uključujući i starije podmornice. Unatoč tim naporima, stručnjaci vjeruju da Sjeverna Koreja još uvijek nema potpuno operativnu modernu podmornicu za lansiranje projektila.

Foto: KCNA

Pored novih testiranja, Pjongjang ovih dana slavi i 81. obljetnicu osnutka vladajuće Radničke stranke, a povodom toga otvorili su novi muzej oružja. Muzej nosi naziv Nacionalni obrambeni muzej revolucije, a izloženi su neki od najnaprednijih vojnih sustava koje zemlja posjeduje.

Fotografije koje su objavili državni mediji prikazuju prostorije prepune interkontinentalnih balističkih projektila, uključujući modele na kruta goriva poput Hwasong-20. Ovaj model navodno ima domet koji može obuhvatiti gotovo čitav američki teritorij, a na izložbi su prikazali i razne dronove te protuzračne sustave.

Točna lokacija muzeja nije službeno potvrđena, ali stručnjaci na temelju satelitskih snimaka procjenjuju da su ga izgradili pod zemljom na poznatoj lokaciji Hagap. Kim Jong Un posjetio je muzej u pratnji supruge i kćeri, ističući važnost daljnjeg razvoja naoružanja.

Nedavna raketna testiranja

Najnovije lansiranje s podmornice dolazi samo dva dana nakon što je zemlja u ponedjeljak provela još jedan vojni test. Prema navodima državnih medija, to testiranje predstavljalo je tehničku nadogradnju važnog elementa raketnog sustava.

Južnokorejske i japanske vojne vlasti detektirale su ta lansiranja u stvarnom vremenu. Zabilježili su najmanje dva lansiranja u jutarnjim satima, pri čemu je jedan projektil preletio 220 kilometara, dok je drugi dosegnuo udaljenost od 910 kilometara.

Sjeverna Koreja nastavlja sa demonstracijom svoje vojne moći, što mnogi analitičari vide kao pokušaj jačanja pregovaračke pozicije. Sve se to događa u trenutku dok se nagađa o mogućem nastavku dijaloga sa Sjedinjenim Američkim Državama i američkim predsjednikom Donaldom Trumpom koji je ranije iskazao interes za novi susret sa sjevernokorejskim čelnikom.

*uz korištenje AI-ja