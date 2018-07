Sjećanje na Nelsona Mandelu: Učinio je najbolje što je mogao

Južnoafrička Republika slavi ovaj tjedan 100. godišnjicu rođenja Nelsona Mandele na kojoj će bivši američki predsjednik Barack Obama održati glavni govor, uz prisjećanja i riječi zahvale i počasti preminulom vođi u borbi protiv apartheida.

Mandela, preminuo 2013., i dalje je glavna ikona duge borbe protiv vladavine bijele manjine i poruke mira i pomirbe. Dvadeset i sedam godina proveo je u zatvoru.

Obama će u utorak 17. srpnja u Johannesburgu održati govor koji će, kako tvrde njegovi pomoćnici, biti njegovo najvažnije javno obraćanje od kada je napustio Bijelu kuću 2017.

- To mu daje priliku da naglasi poruku tolerancije, uključivosti i demokracije, u trenutku kada su diljem svijeta prisutni izazovi Mandelinom naslijeđu - kazao je njegov savjetnik Benjamin Rhodes za New York Times.

Obama će također 18. srpnja u gradskoj skupštini ugostiti 200 mladih vođa iz afričkih zemalja koji će sudjelovati na petodnevnom seminaru.

Bivši američki predsjednik i Mandela kratko su se sastali 2005., ali mu je Obama na komemoraciji na stadionu u Johannesburgu održao govor u kojem je kazao: 'Mandela je posljednji veliki osloboditelj 20. stoljeća. Malo je ljudi živjelo život kakav je on imao. Vaša sloboda i demokracija je njegovo nasljeđe'.

Također je kazao da 'zbog njega želi biti bolji čovjek'.

"Today, let us commit to build on Nelson Mandela’s example of selflessness, tolerance & sense of shared purpose." -Deputy Secretary-General @AminaJMohammed on #Mandela100 https://t.co/Cv25hvyzTr pic.twitter.com/bonorFI9QL

Južnoafrički predsjednik Cyril Ramaphosa je kazao da će pola svoje plaće donirati u dobrotvorne svrhe i odao počast Mandeli za 'sve žrtve koje je podnio u svojem neumornom nastojanju da poboljša život najranjivijih'.

Bivši predsjednik F.W. Klerk, koji je s Mandelom podijelio Nobelovu nagradu za mir 1993., kazao je da je ovo prilika da se razmisli o problemima koji trenutno muče Južnoafričku Republiku.

- Uvjeren sam da bi predsjednik Mandela bio vrlo zabrinut, kao što sam i ja, trenutnim stanjem u državi - kazao je Klerk.

- Njegova vizija pomirbe je praktički nestala u vladajućoj stranci, Afričkom nacionalnom kongresu - dodao je.

U ovogodišnjem izvješću Svjetske banke stoji da je JAR najnejednakije društvo na svijetu, a mnogi Južnoafrikanci misle da su Mandeline nade za boljitak zemlje zatrli njegovi nasljednici. Drugi ga pak optužuju da se 'prodao' jer je bijelcima dozvolio da zadrže veliku kontrolu nad gospodarstvom zemlje.

- Borio se za našu političku slobodu, ali ekonomski nismo slobodni - kazao je 19-godišnjak iz Soweta. 'Nemamo pristup obrazovanju i bogatstvu. Učinio je najbolje što je mogao, ali oni koji su došli poslije su mogli učiniti više', dodao je.

“The incomparable Nelson Mandela reminded us that ‘hate is learned.’ We are not born to hate. No prejudice floats in our blood from birth... All of it is learned. All prejudice and hate can and must be unlearned” - Deputy High Commissioner Kate Gilmore #Mandela100 pic.twitter.com/0DadrhJOOY