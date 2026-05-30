Kune su prije 32 godine postale službena valuta: Ove vrijede puno, za njih traže stotine eura

Na današnji dan prije 32 godine, 30. svibnja 1994., kuna je postala službena valuta Republike Hrvatske. Zamijenila je hrvatski dinar i uvedena je na tadašnji Dan državnosti, četiri godine nakon konstituiranja prvog višestranačkog Sabora. Ime je dobila prema kuni, odnosno krznu životinje koje se kroz hrvatsku povijest koristilo kao sredstvo plaćanja. Kuna je ostala službena hrvatska valuta sve do 1. siječnja 2023. godine, kada je Hrvatska uvela euro. Zanimljivo je da lik kune danas i dalje ostaje dio hrvatskog novca. Nalazi se na hrvatskoj kovanici od jednog eura, uz šahovnicu, godinu izdanja i natpis 'Hrvatska'. Dizajn potpisuju Jagor Šunde, David Čemeljić i Fran Zekan.

I dok su kune nestale iz svakodnevnog plaćanja, pojedine kovanice posljednjih su godina postale pravi kolekcionarski hit. Posebno se traže prigodne kovanice od 25 kuna, čije cijene na oglasnicima dosežu i nekoliko stotina eura.

Među najvrjednijima je kovanica od 25 kuna s motivima hrvatskog Podunavlja. Puštena je u optjecaj 28. svibnja 1997. godine povodom mirne reintegracije hrvatskog Podunavlja i uspostave teritorijalne cjelovitosti Hrvatske. Prema podacima Hrvatske narodne banke, iskovano je 300.000 primjeraka.

Takva se kovanica danas na Njuškalu prodaje po cijeni od oko 120 eura, ovisno o stanju i očuvanosti.

Velik interes kolekcionara izazvala je i kovanica od 25 kuna izdana 2022. godine povodom otvorenja Pelješkog mosta. Iskovano ih je samo 30.000, a građani su tada za njih čekali u redovima. Vrlo brzo pojavile su se i na internetskim oglasnicima po višestruko višim cijenama.

Tražena je i kovanica iz 2017. godine izdana povodom 25. obljetnice primitka Hrvatske u Ujedinjene narode, kao i neke druge prigodne serije.

Na Njuškalu se danas prodaju i cijeli kompleti prigodnih kovanica. Tako se set od 19 kovanica od 25 kuna prodaje za oko 500 eura pa i više, ovisno o očuvanosti i potpunosti kolekcije.

Mnogi građani kune su nakon uvođenja eura spremili za uspomenu, no pokazalo se da bi neke od njih s vremenom mogle postati i vrlo vrijedni kolekcionarski primjerci.