Sjećate se slavonske farme užasa? Monstrumi godinama silovali životinje, kreće suđenje

Suđenje u jednom od najšokantnijih slučajeva zlostavljanja životinja u Hrvatskoj danas se nastavlja na Općinskom sudu u Slavonskom Brodu. Pred novu sutkinju Neru Panjkret sjest će trojica optuženih koje tužiteljstvo tereti da su godinama na jednoj farmi u Brodsko-posavskoj županiji seksualno zlostavljali životinje.

Prije nastavka sudskog postupka dobili smo uvid u optužnicu koja donosi potresne detalje. Cijeli slučaj otkriven je kad je protiv prvoosumnjičenog pokrenuta istraga zbog sumnje da je počinio kaznena djela na štetu djeteta mlađeg od 15 godina. Upravo tijekom te istrage istražitelji su došli do novih i šokantnih saznanja.

Po nalogu istražitelja pregledan je njegov mobilni telefon. Među porukama istražitelji su naišli na komunikaciju koja nije imala veze s prvotnim predmetom, ali je upućivala na moguće teško kazneno djelo počinjeno nad životinjama. Uslijedilo je novo istraživanje, tijekom kojega su uhitila još dva muškarca.

Prema optužnici, trojac se tereti da je od 2020. do 2025. godine, svjestan da životinjama nanosi nepotrebne patnje, koristio životinje za spolne odnose. Na popisu životinja koje se navode u optužnici nalaze se najmanje dva psa, poni i kobila.

Optužnica dalje navodi da iz komunikacije pronađene na mobitelu proizlazi kako je prvoosumnjičeni redovito dolazio na imanje radi spolnih odnosa sa životinjama. Istražitelji su tijekom vještačenja pronašli poruka koje detaljno opisuju dogovore o dolascima na farmu. Riječ je o iznimno šokantnim porukama. Izdvojili smo samo neke.

“Ne mogu dok mu je sin tamo", "Jel se može doći u ponedjeljak prijepodne", "Šta ima od životinja", "Jel imaš još nekog tko to voli, pa da ga zoveš za sutra", "Ima jedan iz Županje ali se stidi, kaže oće pa nedođe", "Mali bi došao samnom kada bi mogli kod tebe u kući", "Jel može tamo, komotnije je i ima krevet", "Tvoj prijatelj iz Varaždina koji voli doći u štalu", "Platim 500 kuna", "Šta ima kod tebe u štali", "Dođe tu jedna iz Babine Grede voli ići u štalu"...

U optužnici se navodi da je prilikom ispitivanja vlasnik imanja naveo da ne zna je li se to događalo kod njega. Ne zna jesu li kod njega dolazile neke osobe da imaju spolne odnose sa životinjama, a on kad popije terapiju ne budi se ujutro do 7 sati.

Kako je izjavio na ispitivanju, kad spava, ne zna što se događa. S druge strane, jedan muškarac je prilikom iznošenja obrane naveo da su kod "gazde" dolazili muškarci na spolne odnose sa životinjama. Drugi je naveo kako je i gazda imao spolne odnose sa jednom od životinja te da ga je uhvatila mama okrivljenog. Pustio ih je da to rade jer je mislio da susjedi neće vidjeti.

Podsjetimo, suđenje ovoj trojici okrivljenika već je jednom započeto. Predmet je bio dodijeljen sada već bivšem sucu Mirku Živiću, koji je raspravu u ovom predmetu zatvorio. Uslijedio je i uhićenje suca Živića, a nakon toga i njegovo razriješene. Iako su ovaj predmet svi suci slavonskobrodskog Općinskog suda izbjegavali, on je u konačnici dodijeljen sutkinji Panjkret, koja je među mlađim sutkinjama, po stažu, na sudu.