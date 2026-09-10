Sjećate se zabranitelja Gende? Evo što misli o otpadu koji truje njegov Benkovac. Zanimljivo je

Za Nediljka Gendu iz Benkovca čulo kada je u kolovozu 2025. godine predvodio prosvjed i grupu građana koja je izvršila pritisak te spriječila održavanje kulturnog festivala „Nosi se“ u Benkovcu. Nakon što je USKOK objavio nove dokumente o ilegalnom otpadu, zanimalo nas je planira li možda zbog ilegalnog otpada organizirati novi prosvjed u svom gradu.

- Ne planiram. Kakve veze to ima samom? Zašto ste mene našli i kako ste došli do zaključka da bih to ja organizirao - uzvratio je Genda koji nije bio raspoložen za daljnji razgovor.

Podsjetimo, na lokaciji bivšeg kamenoloma u Benkovačkom Selu zakopano je najmanje 6400 tona plastike i drugog opasnog otpada. Opasne čestice mikroplastike pronađene su izvan samog odlagališta, a potvrđena je i prisutnost različitih metala. Prema nalazu, na dubini od 4 metra pronađena su i 4 metala: olovo, cink, bakar i najotrovniji antimon koji ima slično djelovanje kao i otrovni arsen.

U četiri od 19 uzoraka izmjerene vrijednosti antimona prekoračile su kriterij od 0,7 mg/kg za prihvat na odlagalište. Pronađena je i sekundarna mikroplastika, sintetička vlakna i čestice gume. Benkovčani su zabrinuti.

- Mislim da je ovo užas, to hitno treba maknuti. Bojimo se za sve, za salatu za povrće, mi sve to jedemo, pijemo, vodu prokuhamo po nekoliko minuta. Ne znamo je li ta voda uopće ispravna, nitko nas ništa ne obavještava. Sve u svemu, istina se doznala i svima je neugodno, no mi nemamo kamo se iseliti niti išta možemo poduzeti - rekla nam je ranije umirovljenica.