Obavijesti

News

Komentari 70
ILEGALNI OTPAD U BENKOVCU

Sjećate se zabranitelja Gende? Evo što misli o otpadu koji truje njegov Benkovac. Zanimljivo je

Piše Snježana Krnetić,
Čitanje članka: < 1 min
Sjećate se zabranitelja Gende? Evo što misli o otpadu koji truje njegov Benkovac. Zanimljivo je
Benkovac: Prosvjed branitelja protiv festivala Nosi se | Foto: Sime Zelic/PIXSELL
Google icon Dodaj 24sata među omiljene izvore na Googleu

U kolovozu 2025. godine predvodio prosvjed i grupu građana koja je izvršila pritisak te spriječila održavanje kulturnog festivala „Nosi se“ u Benkovcu.

Za Nediljka Gendu iz Benkovca čulo kada je u kolovozu 2025. godine predvodio prosvjed i grupu građana koja je izvršila pritisak te spriječila održavanje kulturnog festivala „Nosi se“ u Benkovcu. Nakon što je USKOK objavio nove dokumente o ilegalnom otpadu, zanimalo nas je planira li možda zbog ilegalnog otpada organizirati novi prosvjed u svom gradu.   

- Ne planiram. Kakve veze to ima samom? Zašto ste mene našli i kako ste došli do zaključka da bih to ja organizirao - uzvratio je Genda koji nije bio raspoložen za daljnji razgovor.

LIJEPA NAŠA ZATROVANA Opasni spojevi cure u Gospiću i Benkovcu: 'U izvorišu Biba su pronašli povećan dio antimona'
Opasni spojevi cure u Gospiću i Benkovcu: 'U izvorišu Biba su pronašli povećan dio antimona'

Podsjetimo, na lokaciji bivšeg kamenoloma u Benkovačkom Selu zakopano je najmanje 6400 tona plastike i drugog opasnog otpada. Opasne čestice mikroplastike pronađene su izvan samog odlagališta, a potvrđena je i prisutnost različitih metala. Prema nalazu, na dubini od 4 metra pronađena su i 4 metala: olovo, cink, bakar i najotrovniji antimon koji ima slično djelovanje kao i otrovni arsen.

U četiri od 19 uzoraka izmjerene vrijednosti antimona prekoračile su kriterij od 0,7 mg/kg za prihvat na odlagalište. Pronađena je i sekundarna mikroplastika, sintetička vlakna i čestice gume. Benkovčani su zabrinuti. 

ŠOKANTNA ANALIZA OTPADA Ilegalni otpad godinama bacali, skrivali i zatrpavali u Benkovcu: 'Sve su nam zagadili. Bojimo se'
Ilegalni otpad godinama bacali, skrivali i zatrpavali u Benkovcu: 'Sve su nam zagadili. Bojimo se'

-  Mislim da je ovo užas, to hitno treba maknuti. Bojimo se za sve, za salatu za povrće, mi sve to jedemo, pijemo, vodu prokuhamo po nekoliko minuta. Ne znamo je li ta voda uopće ispravna, nitko nas ništa ne obavještava. Sve u svemu, istina se doznala i svima je neugodno, no mi nemamo kamo se iseliti niti išta možemo poduzeti - rekla nam je ranije umirovljenica. 

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 70
Opasni spojevi cure u Gospiću i Benkovcu: 'U izvorišu Biba su pronašli povećan dio antimona'
LIJEPA NAŠA ZATROVANA

Opasni spojevi cure u Gospiću i Benkovcu: 'U izvorišu Biba su pronašli povećan dio antimona'

Uskok je objavio da su Šinceki i ekipa i u Benkovcu zakapali otpad na zemljištu zlatara Dodića. Mikroplastika i PFAS pronađeni su u zemlji
Zašto je zlatarska obitelj Dodić išla zakapati otpad kad imaju milijune? Ovo su razlozi i veze
TOKSIČNI OTPAD U BENKOVCU

Zašto je zlatarska obitelj Dodić išla zakapati otpad kad imaju milijune? Ovo su razlozi i veze

Samo lani je Zlatarna Dodić imala 1,4 milijuna eura dobiti, imaju čitav kompleks u Dubravi, brojne projekte u Lici, a Paško Dodić čija supruga je osumnjičena je i kum Zdravka Mamića i prijatelj uhićenog Andrije Mikulića
OLUJA POHARALA SLAVONIJU Vjetar čupao stabla i krovove, nestalo struje. Izbio je i požar!
NESTALO STRUJE

OLUJA POHARALA SLAVONIJU Vjetar čupao stabla i krovove, nestalo struje. Izbio je i požar!

Olujno nevrijeme pogodilo je Slavoniju, uzrokujući velike štete i brojne intervencije hitnih službi, a najviše poziva odnosilo se na oštećenja krovišta i pad stabala.

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026