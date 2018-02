Sjednica o Karepovcu: 'Smrdi, ali opasnosti za zdravlje nema'

Sanacija splitskog odlagališta Karepovac koja je počela u studenom 2017., do sada ni u jednom trenutku nije ugrozila zdravlje građana, što su pokazala sva dosadašnja mjerenja onečišćenih tvari u zraku, rečeno je u ponedjeljak u prijepodnevnom dijelu tematske sjednice Gradskog vijeća o stanju na Karepovcu.

Splitsko Gradsko vijeće o Karepovcu: Hoće li tematska sjednica o sanaciji odlagališta otpada smiriti smrad i narod? Splitsko Gradsko vijeće o Karepovcu: Hoće li tematska sjednica o sanaciji odlagališta otpada smiriti smrad i narod? Više na http://bit.ly/2EEtNYo Reporter: Mario Matana Posted by 24sata Politiko on Monday, February 19, 2018

Pomoćnica ministra zaštite okoliša i energetike Snježana Hopp rekla je kako je inspekcija ustanovila da u dosadašnjim mjerenjima nije bilo prekoračenja graničnih vrijednosti plinova, odnosno onečišćenih tvari u zraku.

Foto: Ivo Cagalj/PIXSELL

- Povremeno je bilo povećavanje neugodnog mirisa te su poduzete mjere da se to zaustavi upotrebom kemikalija za tu namjenu - dodala je Hopp. Ističe da će se inspekcija sanacijskih radova nastaviti.

Ravnatelj Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo (HZJZ) Krunoslav Capak kazao je kako u ovom trenutku može reći da zbog sanacije Karepovca nema opasnosti po zdravlje ljudi.

Foto: Ivo Cagalj/PIXSELL

- Iako je povremeno bilo kratkotrajnih prekoračenja amonijaka u zraku to nije opasno po zdravlje ljudi - rekao je Capak. Dodao je da su mirisi koji se šire iz odlagališta Karepovac neugodni te treba poduzimati mjere da ih se zaustavi.

Ako se prekorače granične vrijednost onečišćenih tvari sanacija se privremeno zaustavlja

Nataša Molk iz IGH-a, koji je izradio izvedbeni građevinski projekt sanacije odlagališta Karepovac, rekla je da plinovi iz tog odlagališta do sada nisu ugrožavali zdravlje ljudi, ali ugrožavaju kvalitetu življenja.

- Ako bi se prekoračile granične vrijednost onečišćenih tvari u zraku onda je predviđeno privremeno zaustavljanje sanacijskih radova,"naglasila je Molk. Projektom sanacije odlagališta Karepovac predviđeno je i "praćenje plinova koji mogu izazvati požar ili eksploziju", dodala je.

- Karepovac je najveće nesanirano odlagalište u Hrvatskoj. On je površine 26 hektara, visina odloženog otpada dostiže i do 50 metara godišnje se na to odlagalište doveze između 120.000 i 130.000 tona otpada - rekla je Molk.

Izvođači sanacijskih radova na odlagalištu Karepovac su građevinske tvrtke "Trade" iz Splita i "Eurco" iz Vinkovaca, a i njihov predstavnik Arsen Zoran Tomšić rekao je splitskim gradskim vijećnicima kako nije bilo prekoračenja graničnih vrijednosti onečišćenih tvari u zraku tijekom dosadašnje sanacije.



- Postavljam pitanje zašto se širi panika - naglasio je Tomšić.

Pripreme za sanaciju Karepovca traju 10 godina

Dodao je kako je do sada iskopano 370.000 kubičnih metra otpada, što je 36 posto planiranih količina koje treba iskopati i premjesiti u drugi dio odlagališta Karepovac.



Splitski dogradonačelnik Nino Vela je podsjetio kako problem odlagališta Karepovac traje 53 godine te da se sadašnja vlast u tom gradu uhvatila u koštac riješiti ga.



- Pripreme za sanaciju Karepovca traju 10 godina - kazao je Vela.



Vijećnica SDP-a Aida Batarelo podsjetila je kako je za vrijeme bivšega splitskog gradonačelnika Ive Baldasara izdvojeno 22 milijuna kuna za otkup zemljišta i pripremnu dokumentaciju kao predradnje potrebne za sanaciju odlagališta Karepovac.



Vijećnik Mosta Ante Čikotić ocijenio je da je sanacija Karepovca netransparentna. Stručna javnost ni građani nisu upoznati s relevantnim podacima," smatra Čikotić.

Predsjednik HDZ-ova kluba vijećnika Petra Škorić je replicirao Čikotiću rekavši mu kako je, dok je bio držani tajnik u Ministarstvu zaštite okoliša i energetike "zaustavio projekt Lećevica"- regionalnog centra za gospodarenje otpada, čijom će se izgradnjom otpad prestati odvoziti na odlagalište Karepovac.

Škorić samatra da se situacija glede sanacije Karepovca "politizira i stvara panika." "Nepotrebno se uznemirava javnost," rekao je Škorić.

Joško Markić (SDP) ocijenio je da se današnjom tematskom sjednicom splitskog Gradskog vijeća želi pridonijeti "transparentnosti informacija o sanaciji odlagališta Karepovca."

Tematska rasprava o stanju odlagališta se nastavlja.