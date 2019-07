Sjednica: Sabor u četvrtak o strožim kaznama u prometu

Znatno povećanje novčanih kazni za najteže prometne prekršaje, koje donose konačne izmjene Zakona o sigurnosti prometa na cestama, tema je o kojoj će u četvrtak raspravljati Hrvatski sabor.

Za osam najtežih prekršaja novčane bi se kazne povećale sa sadašnjih 5.000 do 15.000 kuna na 10.000 do 20.000 kuna. Odnosi se to na vožnju u suprotnom smjeru na autocesti ili brzoj cesti, prekoračenje brzine u naseljenom mjestu za više od 50 kilometara, namjeran prolazak kroz crveno svjetlo, odbijanje testiranja na alkohol ili droge, vožnju pod utjecajem droga ili alkohola, vožnju prije stjecanja prava te za vrijeme dok je vozačka dozvola privremeno oduzeta ili ukinuta.

U slučaju kad vozač drugi put unutar tri godine ponovi neki od tih prekršaja predviđa se oduzeti mu vozačku dozvolu na najmanje šest mjeseci, a za treći i svaki sljedeći put na najmanje godinu dana.

Osim toga, s 500 kuna na tisuću planira se povećati i kazne za nekorištenje sigurnosnog pojasa te nepropisan prijevoz djece, dok će se korištenje mobitela u vožnji kažnjavati sa 1500 kuna.

Izmjenama se predviđa privremeno oduzimanje vozila vozačima koji uporno ponavljaju najteže prekršaje. Vozilo će se privremeno, do sudske odluke, oduzeti vozaču koji je najmanje već dva puta pravomoćno kažnjen, te ponovo počini neki od najtežih prekršaja.

Zastupnici će u četvrtak reći svoj sud i o Prijedlogu nacionalnog programa športa do 2026., a raspravit će i nekoliko prijedloga imenovanja, odnosno razrješenja.

U petak bi, pak, trebali glasovati o raspravljenim zakonima i time zaključiti redovnu radnu sezonu.