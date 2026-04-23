SJEDNICA VLADE Plenković: Nikad manje nezaposlenih, stižu novi zakoni i veliki projekti...

Na dnevnom redu je, između ostalog, i nastavak potpore projektima od strateškog značaja za Hrvate izvan RH uz određivanje takvih projekata te prijedlog Uredbe o postupku davanja u zakup državnih nekretnina organizacijama civilnog društva.

PRATITE UŽIVO:

Na dnevnom redu našla su se i pitanja definiranja projekata od strateškog značaja za Hrvate izvan Hrvatske, kao i njihovo financiranje. Poseban naglasak stavljen je na dugo najavljivani projekt Nacionalne dječje bolnice, čija bi realizacija trebala započeti potpisom ugovora o dobavi i opskrbi geotermalnom vodom.

Sjednicu je uvodno obilježio istup premijera Andrej Plenković koji se osvrnuo na aktualna društvena i politička pitanja.

- Još jednom smo dobili priliku da komemoriramo žrtve Jasenovca. Restauriran je Bogdanovićev spomenik Cvijet, uređen je središnji krug, a bit će još investicija. Naš je cilj graditi tolerantno društvo koje brani svoju povijest i osuđuje totalitarne režime, koji su nanijeli toliko zla hrvatskom narodu. Apeliramo na ravnatelje osnovnih škola da šalju djecu u spomen područja kako bi se od najranijih dana educirali o strahotama tijekom Drugog svjetskog rata - rekao je Plenković.

Govoreći o ulaganjima u infrastrukturu i regionalni razvoj, premijer je istaknuo značaj dosadašnjih projekata.

- Moramo onaj slajd s brojem vrtića kojeg smo sagradili, uredili, opremili ili dogradili stalno držati ovdje kako bi ljudi vidjeli raspon investicije od 3,2 milijarde eura. Nama je već teško pobrojiti sve što smo napravili pa je dobro da to osvijestimo u svim krajevima Hrvatske. Ministre Butković, mislim da bi bilo dati na važnosti obilaznicu Nedelišća. To je 6,2 kilometara duga ravna cesta koja spaja Čakovec i Varaždin te ih praktički pretvara u jednu poslovnu zonu - poručio je.

Dodao je kako su takvi projekti rezultat politike ravnomjernog regionalnog razvoja.

- Sve su to posljedice politike jednakog regionalnog razvoja, stoga čestitam na donošenju Zakona o regionalnom razvoju, koji je zapravo ogledalo najuspješnije politike u proteklih desetak godina i nastavak hvatanja drugih zemalja unutar Europske unije - rekao je.

Posebno se osvrnuo na Zakon o strancima i stanje na tržištu rada.

- Danas je na redu još jedan važan zakon, Zakon o strancima. To nije samo usklađivanje s normativima EU, već poboljšanje mogućnosti zapošljavanja, edukacije, očuvanja tržišta rada, uz zadržavanje radne snage te poštivanje svih sigurnosnih aspekata - istaknuo je premijer.

Naglasio je i povoljne trendove na tržištu rada.

- Inače, danas u Hrvatskoj ima 68.816 nezaposlenih, mislim da nitko ne pamti da je bilo manje nezaposlenih. Registrirani broj zaposlenih osiguranika je 1,735 milijuna. To govori da nam je nezaposlenost ispod prirodne stope, što pokazuje snažne potrebe tržišta rada - rekao je Plenković, dodajući kako se paralelno provode mjere za ublažavanje posljedica energetske krize.

U drugom čitanju predstavljen je i Zakon o razvoju nuklearne energije u civilne svrhe.

- To je podloga za moguće nove iskorake i daljnji proces dekarbonizacije. Hrvatska je nuklearna zemlja, iako Krško ne doživljavamo kao svoje. Važno je slijediti trendove i osigurati energetsku stabilnost - poručio je premijer, izrazivši očekivanje široke potpore u Saboru.

Najavio je i projekte usmjerene prema Hrvatima izvan Hrvatske, uključujući one u Bosni i Hercegovini i iseljeništvu, te međunarodne aktivnosti Vlade.

- Danas idemo na Cipar gdje se održava neformalni sastanak Europskog vijeća. Očekujemo raspravu o financijskom okviru, situaciji na Bliskom istoku i u Ukrajini - rekao je.

Govoreći o nadolazećem summitu Inicijative triju mora u Dubrovniku, Plenković je istaknuo njegov značaj.

- Riječ je o najvećem gospodarskom forumu otkad inicijativa postoji. Prijavilo se preko 1500 sudionika, što je priznanje i Hrvatskoj kao domaćinu - zaključio je.