Sjeli na ručak, pogledali na zid pa vidjeli da je Istra dio Italije

Godina je 1915., mjesto je London. Tajnim dogovorom Italiji je, između ostaloga, obećana Istra s Trstom i Goricom. Četiri godine kasnije Pariška mirovna konferencija koju su organizirale zemlje pobjednice u Prvom svjetskom ratu, a 1920. Istra je i službeno talijanska, ugovor je potpisala Kraljevina SHS.

Godina je 2019., mjesto je Doha, Katar. Kod njih je Istra i dalje u sastavu Italije, a što je najsmješnije od svega, iznad fotografije koja pokazuje dio hrvatskog teritorija pripojen Italiji stoji pitanje: 'Do you know the land?'. Oni koji su radili plakat nemaju pojma.

- Ma svaki put se dobro nasmijemo, što ćemo drugo? Često smo u tom restoranu koji je u sklopu aerodroma u Dohi i u kojem se nalazi plakat. Nije to službeni plakat talijanske turističke zajednice, stavili su ga vlasnici restorana koji ima talijanska jela - rekao nam je čitatelj 24sata koji nam je i poslao fotografiju Istre pripojene Italiji.

Foto: čitatelj 24sata

Sa skupinom prijatelja često je u tom restoranu.

- Jesmo li razmišljali nekoga upozoriti? Ma ne, dođemo umorni s puta, samo želimo nešto pojesti i idemo dalje. Ali se nasmijemo svaki put. Netko je iz društva predložio da pošaljemo fotografiju u 24sata i eto. Mislim da su plakat izradili baš vlasnici restorana koji imaju u ponudi pizze, tjesteninu i ostala talijanska jela - dodao je.

Foto: čitatelj 24sata

Nije prvi put

Nedavno je tršćanski gradski vijećnik Lorenzo Giorgi na Facebooku objavio kartu Italije kojoj je pripojena hrvatska obala. Kraj objave napisao je "Naša Italija". Giorgi, inače zastupnik Berlusconijeve Forza Italia, prikaz talijanskog teritorija s dijelovima hrvatske obale preuzeo je sa službene stranice Talijanskog pokreta iredentista na kojoj je i komentar: “Ništa se ne može smatrati gotovim dok se ne završi pravdom”.

Reagiralo je i Hrvatsko Ministarstvo vanjskih poslova.

"Svaki pokušaj povijesnog revizionizma i izražavanje teritorijalnih pretenzija, bez obzira s koje razine dolazili, najoštrije osuđujemo, te isto očekujemo od svih političkih opcija jedne države članice Europske unije", objavilo je naše ministarstvo.

Berlusconijevoj stranci pripada i zastupnik u Europskom parlamentu Antonio Tajani, koji je izvodio budalaštine u veljači kad je uskliknuo: "Živjela talijanska Istra, živjela talijanska Dalmacija!".

Tema: Hrvatska