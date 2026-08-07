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I KIM JONG-UN SE ZNOJI

Sjeverna Koreja: Pseće i pileće juhe su zaštita od vrućina

Piše HINA,
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Sjeverna Koreja: Pseće i pileće juhe su zaštita od vrućina
Foto: Reuters
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Među upečatljivijim preporukama je juha od psećeg mesa, koja odražava tradicionalno vjerovanje da pomaže ljudima da izdrže ljetne vrućine

Dok Korejski poluotok pogađa toplinski val, sjevernokorejski državni mediji predlažu sve, od juhe od psećeg mesa do pileće juhe, kao načine suočavanja s tim, a Kim Jong Una prikazuju kao vođu koji podnosi teške uvjete zajedno sa svojim narodom.

Državna televizija u četvrtak je izvijestila da je temperatura dosegla 36,7 stupnjeva Celzijevih, što je najviša temperatura otkako se u zemlji vodi evidencija o vremenskim prilikama. 

Uz niz tropskih noći, državni mediji posvetili su neuobičajenu pozornost najtoplijim tjednima u godini, lokalno poznatim kao sambok ili pseći ljetni dani.

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Među upečatljivijim preporukama je juha od psećeg mesa, koja odražava tradicionalno vjerovanje da pomaže ljudima da izdrže ljetne vrućine. U zdravstvenom članku objavljenom 2. kolovoza, list vladajuće stranke Rodong Sinmun citirao je liječnika u općoj bolnici u Pjongjangu koji preporučuje osvježavajuću hranu poput lubenice, krastavaca i mungo graha, kao i "hranjivu hranu" uključujući juhu od psećeg mesa, riblju kašu i kašu od crvenog graha.

List je posvetio zaseban članak juhi od psećeg mesa, opisujući je kao tradicionalno ljetno jelo i oživljavajući staru izreku da "čak i ako se juha od psećeg mesa prolije po vrhu stopala tijekom psećih ljetnih dana, postaje lijek".

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Komentari 11
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