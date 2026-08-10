Sjeverna Koreja razvija AI za kibernetičke napade

Sjevernokorejska hakerska skupina razvila je alate temeljene na velikim jezičnim modelima te osmislila softver koji bi mogao pomoći u automatizaciji kibernetičkih napada, analizi ukradenih podataka i izradi uvjerljivijih phishing kampanja, objavila je u ponedjeljak južnokorejska tvrtka za kibernetičku sigurnost.

Tvrtka Genians priopćila je da je pronašla dokaze da je skupina Kimsuky, povezana sa Sjevernom Korejom, uspostavila alate za lokalno pokretanje i upravljanje modelima umjetne inteligencije, među kojima su Ollama, GPT4All i Msty, zajedno s tehnologijom za pretraživanje dokumenata poznatom kao generiranje potpomognuto dohvaćanjem podataka (RAG).

Prema navodima tvrtke, ti bi alati operaterima mogli omogućiti obradu dokumenata bez slanja osjetljivih podataka vanjskim servisima umjetne inteligencije. Genians je na infrastrukturi koju povezuje s tom kampanjom pronašao i razvojne okvire za AI agente, softver za pretvaranje govora u tekst te Cursor, alat za programiranje uz pomoć umjetne inteligencije.

Nalazi upućuju na to da Kimsuky više ne koristi generativnu umjetnu inteligenciju samo za izradu phishing mamaca, nego razvija kapacitete za integraciju postojećih AI modela u razvoj zlonamjernog softvera, analizu podataka i automatizaciju napada, naveo je Genians u izvješću.

Genians je također objavio da je pronašao lažne dokumente s financijskom i kriptovalutnom tematikom za koje se čini da su izrađeni uz pomoć umjetne inteligencije. Materijali su osmišljeni tako da nalikuju autentičnim investicijskim izvješćima i drugim poslovnim dokumentima, navodi tvrtka. Nalaze tvrtke nije bilo moguće neovisno potvrditi.

Sjeverna Koreja već godinama koristi kibernetičke jedinice povezane s državom za špijunažu, financijske krađe i ostvarivanje prihoda, prema navodima američkih i južnokorejskih vlasti te stručnjaka za kibernetičku sigurnost. Američko Ministarstvo financija 2023. uvelo je sankcije Kimsukyju, označivši ga kibernetičkom špijunskom skupinom pod kontrolom sjevernokorejske vlade koja prikuplja obavještajne podatke u svrhu ostvarivanja strateških ciljeva Pjongjanga.