Obavijesti

News

Komentari 0
STRAH OD SUKOBA

Sjeverna Koreja: Zajedničke vojne vježbe SAD-a, Južne Koreje i Japana su provokacija

Piše HINA,
Čitanje članka: < 1 min
Sjeverna Koreja: Zajedničke vojne vježbe SAD-a, Južne Koreje i Japana su provokacija
Foto: KCNA
Google icon Dodaj 24sata među omiljene izvore na Googleu

Novoimenovani sjevernokorejski ministar obrane Kim Song-gi nazvao je predstojeće zajedničke vojne vježbe Južne Koreje, Japana i Sjedinjenih Američkih Država provokacijom, izvijestila je u ponedjeljak državna novinska agencija KCNA

Kim je također zaprijetio poduzimanjem „snažnih i odlučnih protumjera“ ako bi Sjedinjene Američke Države i njihovi saveznici pokušali izazvati novi vojni sukob, navodi se u izjavi koju je objavila KCNA.

Južna Koreja, Japan i Sjedinjene Američke Države trebali bi od 9. do 11. rujna održati godišnje obrambene vojne vježbe „Freedom Edge“.

JAVNA USLUGA BUDUĆNOSTI Južna Koreja svim građanima daje besplatan pristup AI
Južna Koreja svim građanima daje besplatan pristup AI

Vježbe će se održavati u međunarodnim vodama južno i istočno od južnokorejskog otoka Jeju, priopćio je prošlog tjedna Zajednički stožer Južne Koreje.

Ova trostrana vojna vježba održava se nakon što je američki predsjednik Donald Trump prošlog mjeseca smanjio opseg velike zajedničke vojne vježbe s Južnom Korejom.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Sin plakao, vojska pucala - Mladić je pokopan. Neka trune u paklu: Tisuće ga ispratile...
MONSTRUM POD ZEMLJOM

Sin plakao, vojska pucala - Mladić je pokopan. Neka trune u paklu: Tisuće ga ispratile...

Nekoliko tisuća ljudi od ranih jutarnjih sati okuplja se u Beogradu kako bi ispratilo Ratka Mladića, nekadašnjeg zapovjednika Vojske Republike Srpske i pravomoćno osuđenog ratnog zločinca
MA JE LI TO MOGUĆE?! Josip Šincek za otrov u podzemnim vodama optužuje Ličane...
SPINOVI USKOKOVA OSUMNJIČENIKA

MA JE LI TO MOGUĆE?! Josip Šincek za otrov u podzemnim vodama optužuje Ličane...

Josip Šincek, glavni osumnjičeni u aferi ilegalnog odlaganja otpada, sugerira da su za onečišćenje podzemnih voda odgovorni građani
Novim vještačenjem su potvrdili i otkrića 24sata: Zakapali su mulj, mikroplastika ušla u vodu
NOVI NALAZI ZA VARAŽDIN I GOSPIĆ

Novim vještačenjem su potvrdili i otkrića 24sata: Zakapali su mulj, mikroplastika ušla u vodu

Vještačenje je potvrdilo otkriće 24sata da su Šinceki zakapali mulj, navodi se da je u tlu 30 tona otpadnog mulja koje je opterećeno metalima. U Gospiću je mikroplastika najviše pronađena u vodi uz odlagalište

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026