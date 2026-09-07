Sjeverna Koreja: Zajedničke vojne vježbe SAD-a, Južne Koreje i Japana su provokacija

Kim je također zaprijetio poduzimanjem „snažnih i odlučnih protumjera“ ako bi Sjedinjene Američke Države i njihovi saveznici pokušali izazvati novi vojni sukob, navodi se u izjavi koju je objavila KCNA.

Južna Koreja, Japan i Sjedinjene Američke Države trebali bi od 9. do 11. rujna održati godišnje obrambene vojne vježbe „Freedom Edge“.

Vježbe će se održavati u međunarodnim vodama južno i istočno od južnokorejskog otoka Jeju, priopćio je prošlog tjedna Zajednički stožer Južne Koreje.

Ova trostrana vojna vježba održava se nakon što je američki predsjednik Donald Trump prošlog mjeseca smanjio opseg velike zajedničke vojne vježbe s Južnom Korejom.