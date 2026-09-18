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Sjevernokorejski dužnosnik na Općoj skupštini UN-a, a Kimova sestra optužuje Washington

Piše HINA,
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Sjevernokorejski dužnosnik na Općoj skupštini UN-a, a Kimova sestra optužuje Washington
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Sjevernokorejski dužnosnik bi trebao sudjelovati i u općoj raspravi Opće skupštine, koja je predviđena od 22. do 26. rujna te 28. rujna, a u izvješću se dodaje i da zamjenik ministra vanjskih poslova planira održati govor.

Kim Son-Gyong, zamjenik sjevernokorejskog ministra vanjskih poslova, planira sudjelovati na dijelu Opće skupštine Ujedinjenih naroda koja počinje u New Yorku idući tjedan, izvijestila je u petak novinska agencija Yonhap, pozivajući se na izvor iz te međunarodne organizacije.

Kim bi se trebao sastati s glavnim tajnikom UN-a Antoniom Guterresom i dužnosnicima zemalja prijateljskih Sjevernoj Koreji, poput Kube i Venezuele, navodi se u izvješću Yonhapa.

Sjevernokorejski dužnosnik bi trebao sudjelovati i u općoj raspravi Opće skupštine, koja je predviđena od 22. do 26. rujna te 28. rujna, a u izvješću se dodaje i da zamjenik ministra vanjskih poslova planira održati govor.

Sudjelovao je i na prošlogodišnjoj Općoj skupštini, tijekom koje je izjavio da se zemlja nikada neće odreći svog nuklearnog programa, opisavši to kao "jednako zahtjevu za predajom suvereniteta i prava na postojanje".

Istovremeno Kim Yo Jong, sestra sjevernokorejskog vođe Kim Jong Una, optužila je Washington za eskalaciju regionalnih napetosti čestim vojnim vježbama i upozorila da bi Pjongjang mogao uzvratiti "ofenzivnijim" odgovorom.

"Trenutna situacija, u kojoj se postavljaju novi rekordi u neprijateljskim akcijama prema DNRK-u, naglašava potrebu za postavljanjem novih rekorda u našim akcijama odmazde, bilo proporcionalnim ili ofenzivnijim," citirala je Kim Yo Jong novinska agencija KCNA.

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