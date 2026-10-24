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KIMOV SKUP

Sjevernokorejski vođa Kim pozvao na 'vojnu revoluciju' i jačanje vojnih postrojbi

Piše HINA,
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Sjevernokorejski vođa Kim pozvao na 'vojnu revoluciju' i jačanje vojnih postrojbi
Foto: KCNA
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U govoru na konferenciji zapovjednika postrojbi sjevernokorejske vojske, održanoj 22. i 23. listopada, Kim je pozvao svaku satniju da se u potpunosti pripremi kako bi se ostvario "cilj vojnog jačanja u novoj eri".

Sjevernokorejski vođa Kim Jong Un pozvao je na preustroj vojnih satnija u elitne, samodostatne borbene postrojbe tijekom dvodnevnog sastanka vojnih zapovjednika u Pjongjangu, izvijestila je u subotu državna novinska agencija KCNA.

Taj je događaj potvrdio da jačanje vojske ostaje jedan od Kimovih trajnih prioriteta, prenosi Reuters.

U govoru na konferenciji zapovjednika postrojbi sjevernokorejske vojske, održanoj 22. i 23. listopada, Kim je pozvao svaku satniju da se u potpunosti pripremi kako bi se ostvario "cilj vojnog jačanja u novoj eri".

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KCNA je navela da je to bilo prvo okupljanje pripadnika cijele vojske od devetog kongresa vladajuće Radničke partije Sjeverne Koreje u veljači.

"Izgradimo najjaču vojsku i ubrzajmo vojnu revoluciju na naš način", rekao je Kim.

Na devetom kongresu vladajuće stranke u veljači, na kojem se određuje smjer razvoja države za sljedećih pet godina, Kim je pozvao na jačanje konvencionalnih oružanih snaga te ponovno potvrdio nastavak razvoja nuklearnog oružja i projektila.

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