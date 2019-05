Skakali su sa zgrade: U požaru je život izgubilo 17 studenata

Najmanje 17 ljudi je poginulo u požaru, i to svi mlađi od 20 godina, koji je izbio u trgovačkom centru u indijskom gradu Suratu, objavila je policija, a piše Indijska novinska agencija PTI.

BREAKING: At least 15 dead after massive fire at a shopping center in Surat, India. pic.twitter.com/feBWC7Xpyn

Agencija prenosi izjave zamjenika ministra za državu Gujarata Nitina Patela, koji je rekao da je požar izbio u četverokatnici gdje su studenti bili na predavanju.

Foto: STRINGER/REUTERS/PIXSELL/REUTERS/PIXSELL

Zapovjednik policije Harikrishna Patel je za lokalne medije izjavio da je požar izbio blizu stepenica i da zbog toga žrtve nisu mogle pobjeći. Također je ustvrdio da su sve žrtve mlađe od 20 godina te da su se pokušali spasiti skakanjem sa zgrade.

Foto: STRINGER/REUTERS/PIXSELL/REUTERS/PIXSELL

Požar je, navodno, izazvao kratki spoj.

Students jump off roof in horrific #India center fire, at least 18 confirmed dead, some 20 people have been injuredhttps://t.co/eSbBzat3qq pic.twitter.com/24T2V16x9F