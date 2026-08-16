Tijekom spuštanja dogodilo se pravo malo čudo. Ozljeda noge je, izgleda, čudesno zacijelila, pa mladić više nije imao nikakvih problema s hodanjem niti mu je bila potrebna pomoć pri kretanju
SKANDAL Glumio ozljedu noge da ga GSS spusti helikopterom
Gorska služba spašavanja stanica Hercegbosanske županije objavila je detalje intervencije koju su imali u subotu popodne i eklatantan primjer zlouporabe spasilačkih službi.
- 15. kolovoza, u 16:00 sati na dežurni broj GSS-a zaprimljena je dojava roditelja mladića koji se nalazio na području Troglava, kod bivka „Runolista kuća“. Prema dojavi, mladić je tijekom planinarenja s prijateljem ozlijedio nogu te se zbog ozljede nije mogao samostalno spustiti u podnožje. Na teren se odmah upućuje šest spašavatelja - objavili su i otkrili kopernikanski obrat.
- Dolaskom do bivka, spašavatelji zatječu dvojicu mladića u neobično dobrom raspoloženju, pogotovo imajući u vidu informaciju da je jedan od njih ozlijeđen. Raspoloženje se ipak nakratko pokvarilo kada su mladići saznali da spašavatelji nisu stigli helikopterom, nego – pješke. Tako je propala nada u besplatan panoramski let, a preostala je opcija spuštanja uz pomoć spašavatelja. Međutim, tijekom spuštanja dogodilo se pravo malo čudo. Ozljeda noge je, izgleda, čudesno zacijelila, pa mladić više nije imao nikakvih problema s hodanjem niti mu je bila potrebna pomoć pri kretanju - dodali su i upozorili da se ovakve stvari ne smiju raditi.
- Iako je ova intervencija završila u vedrom tonu, želimo podsjetiti da GSS nije služba koju treba pozivati iz šale, zbog neozbiljnosti ili nepotrebnog dramatiziranja situacije. Svaki poziv pokreće stvarne ljude, opremu i resurse, a dok spašavatelji izlaze na teren zbog nepotrebne dojave, netko kome je pomoć zaista potrebna može čekati na intervenciju. Zato apeliramo na sve planinare i posjetitelje planina da budu odgovorni, prije odlaska procijene svoje sposobnosti i uvjete na terenu te da GSS pozivaju kada je pomoć zaista potrebna. A što se tiče helikoptera, GSS nije taxi služba. Spašavatelji će doći po vas i pješke, ali tada ćete se možda i vi morati vratiti pješke - zaključili su.
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