SKANDAL Glumio ozljedu noge da ga GSS spusti helikopterom

Gorska služba spašavanja stanica Hercegbosanske županije objavila je detalje intervencije koju su imali u subotu popodne i eklatantan primjer zlouporabe spasilačkih službi.

- 15. kolovoza, u 16:00 sati na dežurni broj GSS-a zaprimljena je dojava roditelja mladića koji se nalazio na području Troglava, kod bivka „Runolista kuća“. Prema dojavi, mladić je tijekom planinarenja s prijateljem ozlijedio nogu te se zbog ozljede nije mogao samostalno spustiti u podnožje. Na teren se odmah upućuje šest spašavatelja - objavili su i otkrili kopernikanski obrat.

- Dolaskom do bivka, spašavatelji zatječu dvojicu mladića u neobično dobrom raspoloženju, pogotovo imajući u vidu informaciju da je jedan od njih ozlijeđen. Raspoloženje se ipak nakratko pokvarilo kada su mladići saznali da spašavatelji nisu stigli helikopterom, nego – pješke. Tako je propala nada u besplatan panoramski let, a preostala je opcija spuštanja uz pomoć spašavatelja. Međutim, tijekom spuštanja dogodilo se pravo malo čudo. Ozljeda noge je, izgleda, čudesno zacijelila, pa mladić više nije imao nikakvih problema s hodanjem niti mu je bila potrebna pomoć pri kretanju - dodali su i upozorili da se ovakve stvari ne smiju raditi.

- Iako je ova intervencija završila u vedrom tonu, želimo podsjetiti da GSS nije služba koju treba pozivati iz šale, zbog neozbiljnosti ili nepotrebnog dramatiziranja situacije. Svaki poziv pokreće stvarne ljude, opremu i resurse, a dok spašavatelji izlaze na teren zbog nepotrebne dojave, netko kome je pomoć zaista potrebna može čekati na intervenciju. Zato apeliramo na sve planinare i posjetitelje planina da budu odgovorni, prije odlaska procijene svoje sposobnosti i uvjete na terenu te da GSS pozivaju kada je pomoć zaista potrebna. A što se tiče helikoptera, GSS nije taxi služba. Spašavatelji će doći po vas i pješke, ali tada ćete se možda i vi morati vratiti pješke - zaključili su.