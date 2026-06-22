SKANDAL Najdugovječniji političar Sj. Irske osuđen za pedofiliju! Žena mu pomagala

Bivši vođa najveće unionističke stranke Sjeverne Irske, Jeffrey Donaldson, u ponedjeljak je proglašen krivim za seksualne delikte nad djecom, odnosno nad dvjema ženama dok su bile djevojčice, u jednom od najznačajnijih slučajeva koji su se u posljednje vrijeme saslušavali u toj britanskoj regiji.

Porota na sudu u Newryju Donaldsona proglasila je krivim po jednoj točki optužnice za silovanje, po 13 točaka optužnice za neprikladan napad i po četiri točke optužnice za grubo ophođenje prema dvjema tužiteljicama u razdoblju između 1985. i 2008. godine. Porekao je sve optužbe.

Donaldson (63) je bio jedan od najpoznatijih političara Sjeverne Irske kada je uhićen i optužen u ožujku 2024.

Odmah je odstupio s mjesta čelnika Demokratske unionističke stranke, koju je osnovao protestantski svećenik Ian Paisley, na vrhuncu tri desetljeća dugog sektaškog krvoprolića, koje je završilo nakon mirovnog sporazuma iz 1998.

Foto: Cathal McNaughton/REUTERS

Bio je najdugovječniji zastupnik Sjeverne Irske u britanskom parlamentu u koji je prvi put izabran 1997., a dva mjeseca prije uhićenja posredovao je u dogovoru s britanskom vladom o trgovini nakon brexita, što je omogućilo DUP-u da okonča bojkot sjevernoirske vlade koja je dijelila vlast.

Pokojna kraljica Elizabeta proglasila ga je 2016. godine vitezom za njegove političke zasluge.

Foto: Cathal McNaughton/REUTERS

Porota je utvrdila da je Donaldsonova supruga Eleanor pomagala i podržavala svojega supruga. I ona je odbacila optužbe. Sud ju je prošli mjesec procijenio nesposobnom za suđenje zbog problema s mentalnim zdravljem, što znači da se ne može suočiti s kaznenom osudom.

Umjesto toga suočena je s istodobnim suđenjem o činjenicama, što znači da je od porote zatraženo da odluči je li počinila kaznena djela, a ne je li kriva ili nije.