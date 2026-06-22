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SKANDAL Najdugovječniji političar Sj. Irske osuđen za pedofiliju! Žena mu pomagala

Piše HINA,
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SKANDAL Najdugovječniji političar Sj. Irske osuđen za pedofiliju! Žena mu pomagala
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Foto: Cathal McNaughton/REUTERS

Pokojna kraljica Elizabeta proglasila ga je 2016. godine vitezom za njegove političke zasluge...

Bivši vođa najveće unionističke stranke Sjeverne Irske, Jeffrey Donaldson, u ponedjeljak je proglašen krivim za seksualne delikte nad djecom, odnosno nad dvjema ženama dok su bile djevojčice, u jednom od najznačajnijih slučajeva koji su se u posljednje vrijeme saslušavali u toj britanskoj regiji.

Porota na sudu u Newryju Donaldsona proglasila je krivim po jednoj točki optužnice za silovanje, po 13 točaka optužnice za neprikladan napad i po četiri točke optužnice za grubo ophođenje prema dvjema tužiteljicama u razdoblju između 1985. i 2008. godine. Porekao je sve optužbe.

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Donaldson (63) je bio jedan od najpoznatijih političara Sjeverne Irske kada je uhićen i optužen u ožujku 2024.

Odmah je odstupio s mjesta čelnika Demokratske unionističke stranke, koju je osnovao protestantski svećenik Ian Paisley, na vrhuncu tri desetljeća dugog sektaškog krvoprolića, koje je završilo nakon mirovnog sporazuma iz 1998.

Trial of Jeffrey Donaldson for historical sex offences, in Newry
Foto: Cathal McNaughton/REUTERS

Bio je najdugovječniji zastupnik Sjeverne Irske u britanskom parlamentu u koji je prvi put izabran 1997., a dva mjeseca prije uhićenja posredovao je u dogovoru s britanskom vladom o trgovini nakon brexita, što je omogućilo DUP-u da okonča bojkot sjevernoirske vlade koja je dijelila vlast.

Pokojna kraljica Elizabeta proglasila ga je 2016. godine vitezom za njegove političke zasluge.

Trial of Jeffrey Donaldson for historical sex offences, in Newry
Foto: Cathal McNaughton/REUTERS

Porota je utvrdila da je Donaldsonova supruga Eleanor pomagala i podržavala svojega supruga. I ona je odbacila optužbe. Sud ju je prošli mjesec procijenio nesposobnom za suđenje zbog problema s mentalnim zdravljem, što znači da se ne može suočiti s kaznenom osudom.

Umjesto toga suočena je s istodobnim suđenjem o činjenicama, što znači da je od porote zatraženo da odluči je li počinila kaznena djela, a ne je li kriva ili nije.

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