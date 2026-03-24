SKANDAL U BiH Stali radovi na koridoru 5c: Traje istraga zbog kriminala, uključio se i EPPO!

Radovi na izgradnji autoceste na dijelu koridora Vc koji prolazi kroz BiH obustavljeni su, jer izvođačima nisu podmirena dospjela dugovanja, objavili su u utorak lokalni mediji, navodeći kako je to povezano s istragom koju Ured europskog javnog tužitelja (EPPO) vodi protiv Uprave tvrtke Autoceste Federacije BiH. Turska tvrtka Cenzig Insaat, koja gradi autocestu na dionici od Zenice do Doboja, izvijestila je Upravu Autocesta FBiH kako prekidaju radove jer im do danas nisu plaćeni računi koji su već dospjeli.

Podsjetili kako su moguću obustavu radova zbog dospjelih dugovanja najavili već u siječnju, a od tada su dva puta prihvatili odgodu suspenzije u nadi da će Autoceste izvršiti uplatu dugovanja, što međutim do danas nije učinjeno. Zbog toga je turski izvođač donio odluku o obustavi radova.

"Izvještavamo vas da stoga suspenzija radova stupa na snagu 21. ožujka", stoji u dopisu čiju su presliku objavili mediji. Radove je od ponedjeljka navodno obustavila i tvrtka Euro-Asfalt.

Iz Autocesta FBiH nisu se očitovali o toj obavijesti, no poznato je kako su iz Europske banke za obnovu i razvoj (EBRD) i Europske investicione banke (EIB), iz čijih se kreditnih sredstava financira gradnja autoceste, upozorili vladu Federacije BiH da neće isplaćivati nove tranše kredita sve dok se ne provedu dodatne provjere troškova i projekata.

EPPO je 2025. godine pokrenuo istragu zbog prijave da su najmanje tri osobe iz Autocesta FBiH povezane sa zloporabama. Istraga je otvorena zbog sumnje da su zamijenili povjerenstvo za procjenu, prepravili tehnički izvještaj o ocjenjivanju i usmjeravali tvrtku kako da prilagodi svoju financijsku ponudu da bi dobila najvišu ocjenu na raspisanom natječaju u zamjenu za novčane i druge koristi.

Istraga je pokrenuta nakon što je EIB prijavio EPPO-u sumnje na manipulacije u postupku javne nabavke konzultantskih usluga vezanih za autocestu, navodno u korist talijanske tvrtke sa sjedištem u Veroni. Mediji u BiH ranije su objavili kako su pod istragom sadašnji direktor Autocesta FBiH Denis Lasić, izvršni direktor Asmir Dževlan, Katica Vranjković, voditeljica službi za nabavke te konzultant Eldar Trhulj.

Predsjednik vlade Federacije BiH Nermin Nikšić (SDP BiH) tvrdi kako je riječ o skretanju pozornosti s pravog kriminala, za kojega je odgovorna bivša uprava Autocesta, koju je postavila Stranka demokratske akcije (SDA) dok je bila na vlasti.

"To sam rekao i u izravnoj komunikaciji s ljudima iz EIB-a i EBRD-a da sumnjam kako netko sada svjesno opstruira dalje radove kako bi spriječio istrage, jer ja baš imam pravo sumnjati i svatko od nas ima pravo sumnjati da nisu baš ovi (bivša uprava) sami mogli tako da pumpati cijene bez nečije suglasnosti i raditi to što su radili", kazao je Nikšić prošlog tjedna.

Zaključio je kako je očigledno da se ne procesuiraju oni koji su evidentno počinili kriminal i da se na taj način pokušava usporiti izgradnja 61,5 kilometara autoceste, što je obećanje koje je sadašnja entitetska vlada dala na počeku mandata prije tri godine.

"Tih 61,5 kilometara autoceste će se igraditi unatoč svim opstrukcijama", poručio je federalni premijer.

Autocesta na koridoru Vc kroz BiH, projektirana u dužini od 330 kilometara, gradi se već duže od dva desetljeća, a do sada je izgrađeno tek nešto više od 130 kilometara. Koridor Vc dio je paneuropske prometne mreže koji povezuje Budimpeštu preko Osijeka, Sarajeva i Mostara s lukom Ploče na Jadranskom moru.