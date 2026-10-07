SKANDAL U BOLNICI Medicinska sestra se seksala s pacijentom: 'Dala mu broj, htjela i u hotel'

Medicinska sestra Keary-Erin Carrington privremeno je suspendirana na osamnaest mjeseci zbog nedoličnog ponašanja i kršenja strogih profesionalnih pravila. Proglašena je krivom za ostvarivanje seksualnog kontakta s ranjivim pacijentom i laganje poslodavcu kako bi prikrila aferu. Slučaj je ponovno otvorio pitanje profesionalnih granica u zdravstvenom sustavu i potaknuo rasprave o etičkim standardima u sestrinskoj profesiji, piše Daily Star.

Carrington je radila u sklopu zdravstvene zaklade University Hospital Southampton, gdje je započela neprimjeren odnos s muškarcem poznatim samo kao Pacijent A. Pacijent je prebačen na njezin odjel u kolovozu 2023. godine, a predviđao se njegov duži ostanak na bolničkom liječenju. Zbog ozbiljnih problema sa samoozljeđivanjem, pacijent je smatran iznimno ranjivim i uvelike se oslanjao na medicinsku sestru kako bi održao društveno samopouzdanje i ostvario osnovnu interakciju na odjelu.

Umjesto profesionalne brige, medicinska sestra dala mu je svoj privatni broj telefona i dodala ga na društvenim mrežama. Razmjenjivali su poruke seksualnog sadržaja, a utvrđeno je da mu je izjavljivala ljubav te ostvarila seksualni kontakt u samim prostorijama bolnice. Na saslušanju se također otkrilo da je Carrington rezervirala hotelsku sobu kako bi se mogli upustiti u spolne odnose tijekom njezinog slobodnog dana.

Osoblje bolnice počelo je sumnjati u prirodu njihovog odnosa kada su primijetili koliko vremena Carrington provodi sa spomenutim pacijentom. Sumnje su se dodatno pojačale kada su kolege posvjedočile trenutku u kojem je pacijent primio njezinu tekstualnu poruku. Iako su je predstavnici bolnice izravno ispitali u više navrata, uporno je negirala bilo kakve neprimjerene postupke i odbijala priznati prelazak profesionalnih granica.

Kako bi prikrila aferu, Carrington je petog studenoga 2023. godine podnijela službeno izvješće o incidentu u bolnici, u kojem je tvrdila da je pacijent prvi inicirao kontakt. Izjavila je da ju je pronašao na društvenim mrežama te da izvan radnog vremena nisu komunicirali. Vijeće za medicinske sestre i primalje taj je potez okarakteriziralo kao ozbiljan pokušaj obmanjivanja poslodavca i nepoštenog prebacivanja krivnje na samog pacijenta.

"Javnost bi bila zgrožena saznanjem da se medicinska sestra upustila u ovakvo ponašanje, koje nanosi ozbiljnu štetu ugledu sestrinske profesije."

U odluci se navodi kako je njezino seksualno ponašanje, kako u kliničkom okruženju tako i izvan njega, ocijenjeno kao izrazito ozbiljan prekršaj. Članovi vijeća upozorili su da seksualno nedolično ponašanje prema ranjivom pacijentu, u kombinaciji s opetovanim laganjem poslodavcu, u potpunosti narušava povjerenje javnosti u zdravstvene djelatnike.

Zbog ozbiljnosti prekršaja, vijeće joj je izreklo mjeru privremene suspenzije u trajanju od osamnaest mjeseci, ostavljajući joj prostor za žalbu. Ako Carrington ne podnese žalbu u roku od dvadeset i osam dana, privremena mjera prelazi u trajno brisanje iz registra. Takav razvoj događaja znači da će joj biti doživotno zabranjen rad u sestrinskoj struci.

Porast prekršaja u profesiji

Slučaj medicinske sestre Carrington nije usamljen, jer zdravstveni sustav u Velikoj Britaniji bilježi zabrinjavajući trend kršenja etičkih kodeksa. Službeni podaci otkrivaju kako je broj medicinskih sestara i primalja koje su trajno izbrisane iz registra porastao za devedeset i šest posto u samo tri godine. Dok je u razdoblju 2021./22. zabilježeno sto i devet takvih slučajeva, broj se značajno popeo na dvjesto i četrnaest u razdoblju 2023./24. godine.

Stroga etička pravila regulatornog tijela jasno nalažu održavanje profesionalnih granica, a osobni, emocionalni ili seksualni odnosi s pacijentima strogo su zabranjeni. Jedan od poznatijih incidenata odvio se u srpnju 2023. godine kada je Penelope Williams trajno izgubila licencu nakon afere s pacijentom. Ona se tajno sastajala s muškarcem na bolničkom parkiralištu, a tijekom jednog od susreta pacijent je preminuo od zatajenja srca, dok je istraga pokazala da nije na vrijeme pozvala hitnu medicinsku pomoć.

*uz korištenje AI-ja